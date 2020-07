L’organisme Épelle-moi Canada (ÉMC) annonçait le vendredi 10 juillet une subvention accordée par Patrimoine canadien pour la réalisation de son projet Symposium ÉMC – Nos jeunes leaders de demain. Ce financement s’inscrit dans le cadre du Développement des communautés delangue officielle, volet vie communautaire.

Le but de cette initiative est d’organiser un congrès de deux jours pour les jeunes de 15 ans et plus des régions de Windsor-Essex, du Grand Toronto et Ottawa (y compris Orléans et Vanier) afin de créer une plateforme axée sur la langue française par le biais de laquelle chacun des participants aura l’occasion de partager son expérience avec ÉMC. Ils pourront également développer d’autres aptitudes en leadership (communication efficace, gestion de groupe et de projet, etc.) à l’aide d’ateliers et de discussions animées.

À la fin du symposium, un guide des pratiques gagnantes sera créé comme outil de référence et sera partagé avec les autres jeunes. Il permettra d’outiller la future génération afin qu’elle s’implique plus efficacement dans en milieux scolaire et communautaire et qu’elle puisse s’exprimer sur les enjeux qui touchent la société face à l’insécurité linguistique.

SOURCE – Épelle-moi Canada