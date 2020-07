Doug Ford avait promis il y a quelques semaines qu’il viendrait à Leamington lorsque la région passerait à l’étape 2 du déconfinement de la province pour s’y faire couper les cheveux. Le 16 juillet dernier, le premier ministre de l’Ontario a tenu sa promesse en s’arrêtant chez le barbier Henry Mastronardi sur la rue Talbot Ouest.

En juin, M. Ford avait dit qu’il « attendrait avec les résidents de Windsor-Essex. Ce n’est pas juste pour ces braves gens que je puisse me faire couper les cheveux et eux non. » La région avait dû attendre plus longtemps que les autres secteurs de la province à cause du taux d’infections de COVID-19 chez les travailleurs migrants dans les fermes de Kingsville et Leamington. Après sa coupe de cheveux, le premier ministre est allé rencontrer les travailleurs de l’usine de conserves de tomates Sunbrite à Rutven, où il a rencontré la mairesse de Leamington, Hilda MacDonald et le maire de Chatham-Kent, Darrin Canniff.