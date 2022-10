Le décès d’un autre bâtisseur de la francophonie à Windsor, Jules St. Denis, est décédé paisiblement, entouré de sa famille, le 5 octobre à l’âge de 92 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Denise, ses enfants Donald (Marlene Cabana) et Louise (Michel Meilleur) ainsi que sa petite-fille Tina (Dale Newby) et ses arrière-petits-enfants Kenneth, Hunter, Ashley et Thomas Newby.

Jules Fred Joseph St. Denis est né à Timmins dans le nord de l’Ontario. Il était le onzième d’une nombreuse famille de 12 enfants.

Jules et Denise se sont mariés le 12 novembre 1951 à Timmins. La famille a déménagé à Windsor en 1966 où Jules a poursuivi une carrière d’électricien chez General Motors. Il était fier de dire qu’il recevait sa pension de GM depuis plus longtemps que le nombre d’années travaillées. En fait, il a travaillé pour cette entreprise pendant 20 ans, et a reçu sa pension pendant 36 ans.

M. St. Denis a fait du bénévolat dans de nombreuses organisations telles que le Cercle Alouette, la Saint-Jean-Baptiste, la chorale de l’église, le Club Richelieu Windsor (57 ans), les Chevaliers de Colomb (38 ans), le Club de l’âge d’or Jean Paul II (43 ans), la Caisse populaire Tecumseh, Goodwill Industries et bien d’autres. Il faisait partie de ces conseils d’administration et bien souvent en tant que président.

Son chef-d’œuvre le plus important, dont ont bénéficié un grand nombre de francophones de cette région, a été la réalisation et la construction de la Résidence Richelieu. En tant que président fondateur, il a travaillé avec acharnement les politiques des gouvernements pour réussir.

Pendant près de 30 ans, Jules et Denise ont passé les hivers en Floride. Là aussi, son leadership a continué de rayonner. La famille a toujours été très importante pour lui, ses conseils et ses expériences étant souvent partagés avec ses enfants, sa petite-fille et ses arrière-petits-enfants. Il aurait fait n’importe quoi pour sa famille. Son cercle d’amis était vaste et s’étendait de Timmins à Windsor et jusqu’à la Floride. « Il était impossible que nous soyons seuls! », raconte son épouse.

Pour ceux qui le désirent, un don à la Société Alzheimer de Windsor https://alzheimer.ca/windsoressex/ serait apprécié par la famille de M. St. Denis.

Source : Club Richelieu Windsor

Photo: courtoisie de Denise St-Denis