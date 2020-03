Les compétitions régionales du concours Épelle-moi Canada (ÉMC) sont en cours dans le Centre-Sud-Ouest et pour les régions de Windsor et Chatham-Kent, ces finales ont eu lieu le 29 février à l’École secondaire catholique l’Essor, et le 1er mars à l’École secondaire catholique de Pain Court. Les élèves de la région étaient fin prêts pour une journée enrichissante et riche en émotions.

Les co-présidents d’ÉMC pour la région Windsor-Essex, Guy Merlin Hopogap et Sarah Athanasia Zagas

Le programme de cette journée de compétitions est semblable dans toutes les régions représentées. L’inscription du cycle primaire se fait vers 8 h, puis la cérémonie d’ouverture débute peu après 9 h avec l’hymne national, un discours de la personne responsable de l’activité pour ÉMC et l’interprétation de la chanson thème de l’organisme. Puis, les compétitions s’enchaînent tout au long de la journée avec tout d’abord le cycle primaire, ensuite le cycle moyen et finalement le cycle intermédiaire. Une fois que les gagnants sont déterminés dans chacune des catégories, les représentants d’ÉMC procèdent à la remise des prix pour tous les finalistes.

« Cette année, le succès du concours d’orthographe ÉMC Windsor-Essex est un témoignage une fois de plus de notre formidable travail d’équipe et du dévouement qui fait rayonner la francophonie dans notre belle région, explique Sarah Athanasia Zagas, co-présidente pour le secteur Windsor-Essex. C’est ainsi que nous contribuons, chacun à notre manière, à l’épanouissement de nos jeunes qui peuvent vivre de tels moments mémorables en français en dehors du cadre scolaire. »

Les finalistes de première et deuxième place en compétition iront à Toronto le 3 mai prochain pour le championnat national. Voici les tableaux des finalistes de chacun des cycles pour les régions de Windsor-Essex et Chatham-Kent :

Windsor-Essex

Cycle primaire:

1er: Ehnslie Hoffman (Ste-Ursule)

2e: Christina Mpunga (Ste-Thérèse)

3e: Theresa Matuscak Currie (L’Envolée)

4e: Chase Wolfe Maerzluft (Mgr-Jean-Noël)

5e: Liam Wolfe Maerzluft (Mgr-Jean-Noël)

6e: Parker Grisch (St-Antoine)

7e: Frédérique Lépine (St-Antoine)

8e: Kamari Mancini (St-Jean-Baptiste)

9e: Grace Gingras (St-Antoine)

10e: Eva Zold (Georges-P.-Vanier)

Cycle moyen:

1er: Serge Hopogap (Georges-P.-Vanier)

2e: Gabriel Abidakun (Georges-P.-Vanier)

3e: Corinne Bénéteau (Mgr-Augustin-Caron)

4e: Alexandre Duquette (Pavillon des Jeunes)

5e: Daniel Kilozo-Bahomé (Ste-Thérèse)

6e: Isaac Quittee (Ste-Thérèse)

7e: Anne-Christelle Hopogap (Georges-P.-Vanier)

8e: Nadia Houston (St-Antoine)

9e: Joanna Ngouambeu (Georges-P.-Vanier)

10e: Emily Taft (St-Jean-Baptiste)

Cycle intermédiaire:

1er: Haili Jobin (Georges-P.-Vanier)

2e: Felix Valette (L’Essor)

3e: Graham Carnevale (Mgr-Jean-Noël)

4e: Elie-Joël Nkurunziza (E.J. Lajeunesse)

5e: Zachary Goertzen (Ste-Thérèse)

6e: Katie Park (Académie Ste-Cécile)

7e: Enzo Bonnamant (Georges-P.-Vanier)

8e: Jordan Tetzlaff (Académie Ste-Cécile)

9e: Sebastian Sora (St-Antoine)

10e: Rémy-Michel Hopogap (Georges-P.-Vanier)

Chatham-Kent

Cycle primaire :

1er: Aaliyah Robinson (St-Francis)

2e: Makayla Klassen (St-Francis)

3e: Ryerson Lozon (St-Philippe)

4e: Landon Lozon (Ste-Marie)

5e: Kendal Dietrich (St-Francis)

Cycle moyen:

1er: Keenaya Kouamé (St-Paul)

2e: Kolton-Elliot F. (St-Philippe)

3e: Isaac Kouamé (St-Paul)

4e: Miguel King (Ste-Marie)

5e: Sarah King (Ste-Marie)

PHOTO: Les finalistes de la région de Windsor-Essex

Les finalistes du concours d’épellation de Chatham-Kent