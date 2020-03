Le Festival du sirop d’érable d’Essex sera lancé le week-end du 7 et 8 mars prochain au parc John R. Homestead de 11 h à 16 h. L’événement présentera un thème unique chaque jour. Le samedi, les festivaliers sont encouragés à se vêtir en bûcherons puisqu’il y aura une pléiade d’activités de coupe de bois, de sculpture, compétition de moustaches, fabrication du sucre d’érable, démonstrations de forge d’antan et plusieurs autres activités pour les enfants. Les activités sur le thème de l’érable vont se poursuivre durant le congé de mars avec des programmes pour toute la famille le mardi, 17 mars et le vendredi 20 mars à 13 h 30. Pour plus de renseignements, communiquez avec Homestead au 519-738-2029, ou visitez le site www.essexregionconservation.ca/maple.