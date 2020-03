Le nouveau site internet de la Clinique juridique bilingue Windsor-Essex (CJBWE) est désormais accessible! Le site offre des renseignements juridiques pratiques et fiables pour aider les gens de la région avec un faible revenu. Mobile et facile à utiliser, le nouveau site est conçu en tenant compte des besoins des utilisateurs. Le public peut maintenant le consulter à l’adresse suivante : blc-cjb.com.

La Clinique juridique bilingue Windsor-Essex fournit des conseils, des renseignements et des services juridiques aux résidents de la région qui vivent avec un faible revenu et qui ont besoin d’aide pour régler des problèmes juridiques. Le nouveau site internet appuie l’accès à la justice en donnant aux utilisateurs de l’information sur la façon dont l’organisme peut les aider, ainsi que des renseignements étape par étape sur des questions juridiques communes.

« De plus en plus, nos clients se tournent vers nous pour leur fournir des informations fiables sur lesquelles ils peuvent compter. Notre nouveau site fournit non seulement des renseignements sur notre clinique et ce que nous faisons, mais aussi des renseignements juridiques pratiques qu’ils peuvent utiliser, explique Kevin Pinsonneault, directeur général de la CJBWE. Nous sommes vraiment enthousiasmés par la nouvelle conception et par la façon dont elle aidera les membres de notre collectivité à obtenir l’aide dont ils ont besoin. »

Le site présente un contenu bilingue, une description des services offerts par la Clinique, y compris les domaines du droit. On y retrouve également les nouvelles et les événements de l’organisme, ses partenaires communautaires et juridiques, des renseignements sur le personnel et les membres du conseil d’administration et les liens vers ses réseaux sociaux.

Il y a certains domaines du droit pour lesquels la CJBWE ne peut pas aider. Pour ces domaines, le site internet contient des renseignements juridiques tirés de Justice Pas-à-Pas, un site qui fournit de l’information fiable et structurée (étape par étape) sur les problèmes juridiques pour la population de l’Ontario. Dirigé par Éducation juridique communautaire Ontario (CLEO), Justice Pas-à-Pas est un projet collaboratif d’organismes du secteur de la justice de toute la province, y compris le ministère du Procureur général, les tribunaux, le Barreau, Aide juridique Ontario et les cliniques juridiques communautaires.

CLEO est un organisme sans but lucratif qui fournit aux ontariens des renseignements exacts et faciles à comprendre sur la loi, en particulier ceux qui ont un faible revenu ou d’autres désavantages. CLEO est financé par Aide juridique Ontario, le ministère de la Justice du Canada et la Fondation du droit de l’Ontario. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Jordy Claudel Haringanji par courriel à haringaj@lao.on.ca, ou téléphonez au (519) 253-3526, poste 4023.