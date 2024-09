Alexia Grousson

Le Collège Boréal à Windsor est engagé dans le projet Mille femmes (FEP : je suis une Femme, j’Existe et je Participe) qui a vu le jour en 2021 au Sénégal. Cette initiative vise à renforcer l’autonomisation des femmes les plus vulnérables dans le domaine socio-économique, en mettant l’accent sur les formations pour des emplois formels ou l’auto-entrepreneuriat.

Le Collège offre son soutien aux 23 pôles Emploi et Entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, localisés dans sept régions du pays africain. Les représentants de Boréal se sont rendu plusieurs fois sur place pour aider les pôles à améliorer l’intégration socio-économique des nouveaux arrivants et pour s’occuper des outils nécessaires à une meilleure structuration.

« Notre objectif est d’apporter notre aide au niveau socio-économique. Nous voulons partager nos bonnes pratiques, les outils qui ont été développés ici et l’expertise que nous avons sur le plan organisationnel afin qu’ils puissent les dupliquer au Sénégal. Nous voulons aussi les aider à miser sur leurs propres ressources », commente Frédéric Boulanger, responsable des programmes et services en immigration au Collège Boréal.

Au début du mois, une délégation sénégalaise composée de 10 fonctionnaires, coordonnateurs régionaux des pôles œuvrant dans l’employabilité et l’entreprenariat, ainsi qu’un représentant du ministère de l’Emploi du Sénégal, ont effectué une longue tournée au Canada. Ils sont passés, entre autres, par le Collège Boréal, le Carrefour communautaire francophone de Windsor-Essex, le Centre francophone du grand Toronto et d’autres organismes liés aux genres, à l’emploi et l’intégration situés à Montréal.

« Pour certains d’entre eux, il s’agissait de leur première visite en sol canadien. Ils ont été émerveillés par notre approche, notre organisation et notre capacité de gestion à maximiser les ressources. Il y a eu beaucoup de discussions philosophiques par rapport au potentiel humain, à l’accomplissement de soi, à la façon de soutenir les clients pour qu’ils puissent s’accomplir et toujours s’assurer d’avoir une vision à long terme », ajoute M. Boulanger.

Le Collège Boréal apporte une expertise, avec un programme concret qui mise sur la synergie entre les différentes parties prenantes afin d’aider les nouveaux arrivants à s’accomplir et à maximiser leur plein potentiel. Au cours des trois dernières années, plus de 1000 femmes ont bénéficié de ces aides pour s’accomplir professionnellement et personnellement dans leur pays.

« Ce projet est important, car il nous permet de mieux comprendre la réalité des nouveaux arrivants, les défis, les barrières, comment s’organiser en amont plutôt que d’attendre que la personne arrive ici. Cela nous aide à revoir l’offre de service, à innover pour leur assurer une carrière durable et pas seulement un emploi de survie. Être sur le terrain nous laisse constater la réalité, voir ce qu’ils ont à offrir et comment nous pouvons maximiser leur potentiel.

« Ce projet est également un échange de bonnes pratiques, car il y a des choses qu’ils font et que nous pourrions améliorer ou mieux faire, comme sur le plan de la collaboration avec nos partenaires », conclut Frédéric Boulanger.

Photos (CCFWEK) : La délégation sénégalaise s’est rendue au Carrefour communautaire de Windsor accompagné du directeur du Collège Boréal, Simon Goulet, pour y rencontrer les représentants d’organismes.