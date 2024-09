Alexia Grousson

Le 30e Festival annuel pour enfants de Windsor a eu lieu les 14 et 15 septembre, au Central Park Athletics de Windsor. Organisé par le Club Rotary, c’est le plus important événement familial du comté d’Essex qui attire, en moyenne, 90 000 personnes chaque année.

Les conseils scolaires Providence et Viamonde ont participé au festival. Ils y ont installé des kiosques d’information destinés aux parents et à tous ceux qui s’intéressent à l’éducation en français.

« C’est une activité qui réunit les familles, les enfants et les élèves. Nous y étions pour présenter notre école et, plus largement, le conseil Viamonde dans Windsor. Nous avons reçu beaucoup de parents – dont les enfants fréquentent les écoles d’immersion – qui voulaient comprendre la différence entre une école d’immersion et une école de langue française. De nombreux parents étaient particulièrement intéressés par notre programme de robotique. Nous avions apporté nos impressions 3D et elles ont connu beaucoup de succès », commente Méline Mboudjeke, directrice de l’École secondaire de Lamothe-Cadillac.

Au cours des deux jours d’activités, des bénévoles de chaque école étaient présents pour gérer les kiosques et les jeux. Plusieurs élèves ont défendu leur école francophone et les bienfaits qu’ils en retirent.

« Au lieu que ce soit la direction ou des enseignants qui expliquent la vie dans notre école, nous avons demandé aux jeunes d’entrer en contact avec le public afin d’expliquer les raisons pour lesquelles ils aiment fréquenter l’école de langue française, ce que ça leur apporte et ce qui est différent dans notre école. Leur impact a souvent beaucoup plus de poids auprès des parents », poursuit la directrice.

« Une fin de semaine animée par des sourires et des moments mémorables! Les élèves du Csc Providence ont été au cœur du Festival pour enfants, s’amusant avec des jeux gonflables et lors des courses de petites autos. L’événement a été un franc succès et les fonds recueillis sont directement investis dans les projets du Club Rotary de Windsor pour continuer à soutenir la communauté de Windsor-Essex », affiche le Conseil sur ses réseaux sociaux.

Le festival propose également de spectacles, d’initiation à la musique, d’activités spéciales telles que des tours de poney ou des courses de voitures. Les festivaliers ont également rencontré des personnages de films et se sont bien amusés dans les nombreuses structures gonflables géantes.

« C’était une belle occasion d’être une vitrine de notre école et de présenter ce que nous offrons dans la communauté en ce qui concerne l’éducation en français. Nous avons eu plusieurs parents qui ont promis de passer au cours de la semaine pour visiter nos écoles et décider s’ils y inscriront leurs enfants. Ceci serait synonyme de succès pour nous », conclut Méline Mboudjeke.

Photo (FB de l’école Lamothe-Cadillac) : Des bénévoles ont apporté du matériel de manipulation pour les plus jeunes.