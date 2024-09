Richard Caumartin

Les membres et employés de l’Entité 1 de planification des services de santé en français pour Érié St. Clair/Sud-Ouest se sont réunis en ligne pour présenter le bilan de leur dernière année financière dans le cadre de l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme.

Parmi les invités à cette rencontre virtuelle, Marthe Dumont et Suzie Doucet-Simard de Santé Ontario Ouest, la présidente de l’Entité 2, Melinda Chartrand et son équipe, de même que le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), Fabien Hébert. Ce dernier a parlé de l’importance des services de santé en français en Ontario.

Le président de l’Entité 1, Paul Lachance, agissait également à titre de président d’assemblée. Dans son rapport, il est question de la poursuite des activités de l’organisme dans une dynamique de fonctionnement et d’engagement communautaire équilibrée.

« L’Entité 1, avec l’appui de l’Entité 2 et de nos partenaires communautaires, par l’entremise de la Communauté de pratique pour professionnels bilingues, s’est mobilisée pour lancer la Tournée régionale de sensibilisation sur l’offre, l’utilisation et la demande active de services de santé en français. Cette Tournée a été rendue possible grâce à un financement conjoint du Groupe Desjardins et de Santé Ontario », affirme le président.

De plus, M. Lachance a indiqué qu’un rapprochement et une étroite collaboration avec l’Entité 2, avec qui l’organisme partage la région de Santé Ontario Ouest, ont permis de faire progresser les services en français pour les francophones de leurs régions respectives au cours de l’année.

Pour sa part, le directeur général de l’Entité 1, Paul Levac, a résumé les dossiers de la dernière année, dont la continuité de la transformation du système de santé où les besoins des francophones demeurent. Il a souligné l’importance du soutien inlassable de l’AFO dans les dossiers de la santé en Ontario français et des représentantes francophones de Santé Ontario Ouest.

« Le succès collectif continuera à une amélioration continue des services pour les francophones », indique M. Levac, avant de céder la parole aux deux agents de planification de l’organisme, Franck Tshunza et Ayah Karra-Aly, qui ont approfondi sur ce qui a été fait sur le terrain.

En fin de rencontre, l’assemblée a réélu par acclamation six administrateurs dont les mandats étaient terminés : Gerardo Castro, Joseph Bisnaire, Yves Mainville, Flory Muanda, Tanya Tamilio et Didier Marotte. Paul Lachance et Marie Dorval entament quant à eux la deuxième année de leur sixième mandat.

Photo capture d’écran : Paul Lachance