Carl Bouchard, commissaire aux services en français de l’Ontario, a entrepris une tournée dans le Sud-Ouest pour reconnecter avec les communautés francophones. Lors de son passage le 28 août à Windsor, il a souligné l’importance des échanges en personne pour renforcer l’accès aux services en français.

Christiane Beaupré- IJL Réseau.Presse -Le Rempart

Le commissaire aux services en français de l’Ontario, Carl Bouchard, a récemment entrepris une tournée dans le Sud-Ouest pour rencontrer les intervenants francophones de la région. Lors de son passage, le 28 août, il s’est rendu au Carrefour communautaire francophone de Windsor-Essex et à celui de London, marquant une étape clé dans sa mission de reconnecter avec les communautés francophones de la province.

M. Bouchard a expliqué que l’un de ses objectifs principaux depuis sa prise de fonction était « de rétablir le contact direct avec les francophones ». Il a déjà rencontré près de 70 organismes francophones en trois mois, privilégiant les échanges en personne, essentiels selon lui après une période marquée par des interactions principalement en ligne. « Établir un contact en personne et aller directement dans les régions, c’est important pour vraiment palper la réalité, parler aux gens et créer des liens », a-t-il affirmé.

La visite à Windsor a réuni divers acteurs locaux, notamment des représentants d’écoles, d’organismes communautaires, de l’Université de Windsor et d’associations locales. Yasmine Joheir, directrice générale du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent, a salué l’approche informelle du commissaire, soulignant qu’il avait su mettre l’accent sur les droits des francophones et leur offrir une écoute attentive. « Il nous a rassurés en disant qu’il voulait être plus à l’écoute des gens et qu’il sera plus souvent sur le terrain », a-t-elle ajouté.

La tournée de M. Bouchard, débutée à Sudbury et Ottawa, se poursuivra en septembre à Timmins et Hearst, où il continuera à rencontrer les francophones du Nord de l’Ontario. Il a exprimé son admiration pour l’engagement des francophones du Sud-Ouest, notant « l’énergie et la détermination des communautés de Sarnia, Chatham et Windsor à obtenir des services en français et à contribuer à l’expansion de l’espace francophone ». Lors des discussions de groupe, des thèmes tels que les soins de longue durée, l’accès à la main-d’œuvre bilingue et l’intégration des nouveaux arrivants ont été abordés, témoignant de la vision tournée vers l’avenir des intervenants.

Cependant, M. Bouchard a également évoqué des défis importants, notamment la méconnaissance des droits linguistiques parmi les francophones, qui tendent à se tourner vers l’anglais pour des raisons de commodité ou par ignorance de leurs droits à des services en français. Il a insisté sur la nécessité de sensibiliser davantage la population à ces droits et de les encourager à les revendiquer. « Le droit aux services n’est pas une suggestion, c’est un acquis et quelque chose qui devrait être respecté », a-t-il affirmé.

Le commissaire a également exprimé ses préoccupations concernant l’absence d’hôpitaux désignés pour offrir des services en français dans le Sud-Ouest, ainsi que les informations obsolètes contenues dans la carte des régions désignées par la Loi sur les services en français. Il a souligné la complexité de la situation actuelle, où des régions fusionnées comme Dover et Tilbury, maintenant intégrées à Chatham-Kent, continuent de figurer sur une carte dépassée, rendant difficile l’identification des zones où l’obligation d’offrir des services en français est en vigueur.

Carl Bouchard a réaffirmé son engagement à travailler sur ces enjeux pour renforcer les services en français en Ontario. « À mon avis, c’est une situation qui doit être résorbée et un enjeu qu’on va devoir regarder de beaucoup plus près », a-t-il conclu.

BP – Carl Bouchard en compagnie des intervenants de la région de Windsor (crédit : CCFWEK)