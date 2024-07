Alexia Grousson

Pour la première fois de l’histoire du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (Centre communautaire), la traditionnelle Saint-Jean-Baptiste a pris une nouvelle tournure. Placée sous le thème d’un carnaval champêtre, et ce, au grand bonheur des plus jeunes.

Au programme : un kiosque de maquillage et de nombreux jeux tels que pêche à la ligne, twister géant, jeu des poches, lancer d’objets sur une cible et jeu de chance où trois participants jouaient le rôle d’une « machine à sous ». Dans ce dernier jeu, les participants ne pouvaient pas se voir. Au décompte, ils devaient choisir un fruit et le poser devant eux. S’ils avaient tous choisi le même, ils gagnaient une sucrerie.

L’entreprise familiale ZOO 2 U était présente et a apporté quelques animaux de ferme ainsi que des reptiles. « L’ajout de l’après-midi kermesse a eu un grand succès auprès des familles. Les enfants ont adoré les jeux et particulièrement la présence des animaux qu’ils ont pu toucher, monter ou flatter », confirme Yasmine Joheir, directrice générale du Centre communautaire.

Une deuxième nouveauté cette année, le CCFWEK a voulu promouvoir l’entrepreneuriat local. C’est ainsi que plusieurs artisans et vendeurs ont exposé leurs créations et produits. Il y avait des fabricants de bijoux, de porte-clés, d’arrangements floraux ainsi que des pâtisseries libanaises et des produits de l’érable.

Le souper comportait plusieurs choix parmi du poulet barbecue ou des hot dogs et hamburgers, accompagnés de salades. Plus de 150 billets avaient été vendus pour le repas.

Le concert du groupe Suger Crush a commencé pendant que les convives se rassasiaient. Ce duo féminin composé de Joanie Charron et Marie-Soleil Prévost ainsi que leurs musiciens, ont présenté un style de musique country-folk entraînante. En plus de son répertoire, Sugar Crush a aussi chanté des chansons traditionnelles connues du patrimoine francophone pour l’occasion.

« C’était la première fois que ce groupe venait à Windsor. Les participants ont beaucoup aimé leur énergie, leur musique et plusieurs ont même dansé sur les sons rythmés », poursuit Mme Joheir.

Pour ajouter une touche sucrée à l’événement, Marine Lefèvre et sa fille Rafaëlle, tenaient un kiosque de crêpes où elles proposaient la recette familiale. « Les crêpes sont toujours une valeur sûre. Les gens adorent ça et ça n’a pas manqué. Il y avait toujours une longue file d’attente », relate Mme Lefèvre.

Bien que cette année la fête se soit dotée d’un nouveau look, la participation est restée constante par rapport à l’année précédente. La population visée a quelque peu changé, car le nouveau format a attiré davantage de familles de trois générations.

« Nous sommes ravis que le thème d’un carnaval champêtre ait plu à la communauté. Bien qu’il y ait quelques changements dans l’organisation, nous sommes ici dans le même but, celui de célébrer la Saint-Jean ensemble. Que les traditions soient respectées ou non, ce n’est pas le plus important. Ce qui compte, c’est que chacun y trouve son compte, jeunes et moins jeunes, et que l’on fête tous ensemble », conclut Marine Lefèvre.

Photo (CCFWEK) : La pêche à la ligne est indémodable.