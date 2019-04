Le traditionnel souper du Club Richelieu a eu lieu au Collège Boréal le 10 avril dernier. Les membres, des invités venus de Détroit, des jeunes lauréats de l’Expo-sciences 2019, leurs parents et certains de leurs éducateurs étaient conviés à cette soirée.

Après le chant Richelieu, le maitre de cérémonie Alphonse Ngolo a invité les lauréats de la foire régionale Expo-sciences 2019 à parler tour à tour de leurs projets. Il s’agit d’élèves de 7e, 8e et 12e année des écoles Sainte-Marguerite-d’Youville, Mgr-Augustin-Caron et E.J. Lajeunesse.

Ces jeunes ont travaillé sur des thèmes variés, chacun dans son domaine de prédilection. Leurs recherches sont centrées sur, entre autres, les sciences au bout des doigts, la démocratie et les mathématiques, la conduction osseuse, le rapport entre les écrans et le sommeil, ainsi que les effets des détergents réguliers et les détergents biologiques sur les fèves et les algues.

Chaque lauréat a eu quelques minutes pour résumer les résultats de ses recherches avant de se prêter aux questions de l’assemblée, un exercice fait avec maitrise et conviction. Applaudis chaleureusement par l’auditoire, une voix s’est élevée pour commenter sur la toute première prestation : « votre français est impeccable, nous sommes fiers de vous ».

La présidente du Club Richelieu Windsor, Donna Messier-Hodgins a félicité l’ensemble des lauréats avant de donner un microscope numérique et une encyclopédie scientifique respectivement à Alysha King et Lucien Leblanc. « C’est une occasion pour nous de valoriser le travail qu’ils font » dit-elle.

Ethan Hunt et Jack Marcotte de l’école Mgr-Augustin-Caron ont travaillé sur un sujet relatif aux écrans électroniques, prisés dans le monde de la jeunesse et des adultes. Leur projet est intitulé : Temps d’écran au coucher : beaux rêves ou cauchemar ? Les deux jeunes chercheurs ont conclu qu’il y a des effets négatifs sur la santé en général pour tous ceux dont le quotidien est devenu esclave des écrans en tout lieu et en tout temps. Ethan conseille à tout le monde quelque soit l’âge de « minimiser le temps d’écran, d’essayer de passer une bonne partie de la journée sans écran technologique, et réduire aussi le temps d’écran tard en soirée pour améliorer son sommeil ».

Lucien Leblanc quand à lui s’est intéressé à « la conduction osseuse » des sons. Son père Adrien Leblanc, qui l’a accompagné, s’est dit satisfait des prestations de son garçon et surtout du rôle des ses enseignants : « je suis fier de mon fils parce que c’est son premier projet de sciences, il s’est bien appliqué. Par ses efforts, il a décroché une médaille d’argent, grâce aux bons conseils de ses enseignants et enseignantes ». Lors de la foire régionale de l’Expo-sciences du 30 mars dernier à l’université de Windsor, 12 projets ont été retenus et primés.

Avant la clôture du souper, quelques dates importantes de l’agenda du club pour les mois à venir ont été communiquées, notamment le Congrès Richelieu International qui aura lieu à Ottawa du 17 au 19 mai.

SOURCE: Gabriel Nikundana