La communauté burundaise de Windsor a tenu une assemblée générale le samedi 6 avril dans la salle Richelieu du Collège Boréal pour l’élection d’une nouvelle présidence. Avant la période d’élections proprement dites, l’équipe sortante a exposé à l’assemblée ses grandes réalisations au cours de son mandat ainsi que des projets en cours.

Le volet finance a accaparé la majeure partie de la réunion. Le président sortant, Antoine Ndayizamba, a alors présenté son rapport financier avec tous les justificatifs à l’appui de l’utilisation des fonds de l’Association. Selon M. Ndayizamba, l’Association dont il avait la charge de diriger pendant deux ans n’a aucune dette envers qui que ce soit et doit même effectuer des recouvrements auprès de certains partenaires. « Le budget de l’Association à l’heure actuelle est excédentaire », précise t-il. Le rapport a été par la suite approuvé à l’unanimité.

Le renouvèlement du conseil d’administration était le principal point à l’ordre du jour. Après avoir passé en revue les dispositions du chapitre relatif aux élections, les participants n’ont pas tardé à se mettre d’accord et par consensus sur un nom, Jonathan Nahimana. Ce dernier a remercié l’assemblée pour l’avoir propulsé à la tête de l’Association et s’est engagé à se donner corps et âme pour continuer l’œuvre entamée par ses prédécesseurs.

« J’aime l’Association et si Dieu me prête vie, je vais m’y investir pour vous représenter et répondre présent partout où il sera nécessaire pour le bien de notre communauté », a-t-il dit quelques minutes après son élection. « C’est visible que j’aurai des appuis pour mener à bien la mission que vous me confiez », renchérit le nouveau président.

M. Ndayizamba a pour sa part tranquillisé son successeur en lui rassurant de son appui total et a annoncé que sous peu, il va le présenter aux différents partenaires. S’adressant au nouveau président, Albert Nsabiyumva, membre fondateur de l’Association a de son côté a indiqué que le nouveau représentant aura un soutien sans faille : « L’assemblée générale a placé la confiance en vous, soyez rassuré que toute la communauté vous appuiera en tout temps, c’est un honneur à la fois pour vous et pour l’Association ».

Le nouveau président de l’Association socioculturelle burundaise Rema, élu pour un mandat de deux ans renouvelable une fois, a deux semaines pour mettre en place un nouveau comité qu’il présentera à l’assemblée générale prévue au cours du mois d’avril.

SOURCE: Gabriel Nikundana