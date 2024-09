Alexia Grousson

Le Centre d’orientation pour adolescents du Centre communautaire francophone de Windsor Essex-Kent (CCFWEK) a organisé une série d’activités pour clôturer l’été de manière créative et ludique.

L’une des nouveautés, un atelier de poterie tenu le 21 août, a permis à une dizaine de jeunes de s’initier à cette discipline sous la direction de Moe Alhideq, un professionnel passionné. Les participants ont chacun façonné des objets uniques à partir d’un bloc d’argile, apprenant des techniques de modelage et d’utilisation d’outils spécialisés. Les créations, allant de bols à bijoux à des formes plus originales, ont été exposées au Centre après le séchage.

L’enthousiasme des jeunes pour cette activité a été tel que le Centre envisage d’organiser une nouvelle session durant la semaine de relâche en mars, incluant des phases de décoration et de peinture, a indiqué Marie-Ève Pichette-Stroesser, gestionnaire du Centre d’orientation pour adolescents.

Une autre activité marquante a été l’atelier de visualisation, mené par la travailleuse sociale Mme Lauren du CCFWEK. Le 28 août, 23 jeunes ont eu l’occasion de créer des tableaux reflétant leurs aspirations pour la nouvelle année scolaire. Cet atelier, conçu pour motiver les jeunes avant leur retour en classe, les a aidés à fixer des objectifs personnels et à se projeter positivement dans l’avenir. « Les tableaux réalisés témoignaient de leurs rêves, allant du succès scolaire à des souhaits plus larges comme voyager, trouver un emploi ou même obtenir leur permis de conduire. Ce processus introspectif permettra à l’équipe du Centre de mieux comprendre leurs besoins et de les accompagner plus efficacement tout au long de l’année », commente la gestionnaire.

D’autres activités sportives ont également marqué la dernière semaine d’août. Les jeunes ont profité de la piscine municipale où, tout en s’amusant avec les jeux d’eau et les tremplins, certains ont même appris à nager. Cette activité a renforcé la cohésion du groupe, les plus âgés aidant les plus jeunes. En outre une après-midi de basketball a été organisée avec Ergie Kougnami un joueur professionnel, ancien membre du Centre ado et actuellement étudiant-athlète aux États-Unis. Son parcours inspirant a motivé les jeunes, leur montrant que la persévérance peut mener à la réussite malgré les obstacles.

Pour conclure ce mois chargé, une session de Bingo a été organisée le 29 août, où les adolescents ont remporté des prix utiles pour la rentrée scolaire, tels des cadenas ou des objets décoratifs originaux pour leurs casiers.

Ces activités diversifiées ont contribué à renforcer le lien entre les jeunes et le Centre, tout en leur offrant des outils pratiques et émotionnels pour aborder la rentrée avec confiance. En organisant ces initiatives, le Centre continue de créer un espace d’épanouissement pour les adolescents, en les soutenant dans leur développement personnel et social.

Photo (CCFWEK) : L’atelier de poterie a été très réussi.