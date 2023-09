Le Rempart

Pour fêter comme il se doit son demi-siècle d’existence, la présidente du club de l’âge d’or Le Foyer, Juliette St-Pierre, a organisé une après-midi récréative le 10 septembre à la salle paroissiale St-Simon et St-Jude de Belle Rivière.

D’entrée de jeu, un discours de bienvenue de Roger St-Pierre, ancien président du club, suivi d’une allocution par la présidente.

« La nièce d’Ursule Leboeuf, Annette Rondot, a aussi lu une lettre de sa cousine et fille d’Ursule, Pauline Leboeuf, dans laquelle sa mère retrace l’historique de l’organisme. C’était très intéressant de constater que, durant les premiers 25 ans du club, il y a eu 7 présidents et qu’au cours des 25 années qui ont suivi, Roger St-Pierre a été président pendant 11 ans et moi-même pour les 4 dernières années », précise Mme St-Pierre. La première présidente a été Thérèse Ste-Croix

Au nom du président de la Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario (FARFO), Gen Gacyania a également félicité l’organisme pour cet anniversaire et a remis un souvenir pour le souligner.

En après-midi, Carole Papineau, accompagnée au piano par Joseph Benoît, a diverti les membres avec de nombreuses chansons à répondre. L’une d’elles, Le Petit Moose, la préférée de Paul Chauvin décédé tragiquement cette année, lui avait été dédiée.

Puis, en fin d’après-midi, l’arrivée de la mairesse de Lakeshore, Tracey Bailey, a été bien appréciée. « Une étape tellement incroyable! Mes plus sincères félicitations au club Le Foyer qui célèbre son 50e anniversaire. Le conseil municipal se joint à moi pour remettre un certificat de reconnaissance à la présidente Juliette St-Pierre et à Roger St-Pierre », a déclaré la mairesse, en remettant un beau souvenir au club.

Le souper d’anniversaire, qui avait été préparé sur place par des bénévoles, a été béni ensuite par le père Paul Kim de la paroisse de la Visitation, à Comber. Au menu : rôti de bœuf, poulet, salades, pâtes et légumes, gâteau, etc.

« J’ai reçu beaucoup de compliments pour cette soirée qui a permis à nos membres de se rappeler de beaux souvenirs. C’était une étape importante pour le club et je remercie de tout cœur notre comité du 50e anniversaire, tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à sa réussite de même que les 112 personnes présentes », conclut Mme St-Pierre.

Source : Le Rempart, texte rédigé à partir de l’information fournie par Juliette St-Pierre

Photo De gauche à droite : Juliette St-Pierre, Roger-St Pierre, la mairesse Tracey Bailey, les conseillers municipaux John Kerr et Paddy Byrne, ainsi que le maire adjoint Kirk Walstedt