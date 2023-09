Les travaux de construction sont en cours pour deux nouveaux foyers de soins de longue durée à Belle Rivière et Leamington, portant à 320 le nombre de nouveaux lits et de lits modernisés dans le comté d’Essex. Cela fait partie de l’engagement de 6,4 milliards $ pris par le gouvernement de l’Ontario pour construire plus de 30 000 nouveaux lits d’ici 2028 et 28 000 lits de soins de longue durée modernisés dans toute la province.

« Félicitations à toute l’équipe impliquée dans la pose de la première pierre de ces deux foyers réaménagés et modernisés. Notre gouvernement redresse les soins de longue durée, et la construction de foyers modernes, sûrs et confortables pour nos aînés est une des composantes clés de ce plan, a déclaré le 18 août Paul Calandra, ministre des Soins de longue durée.

« Nous franchissons une étape importante aujourd’hui. Une fois les travaux de construction achevés, 320 résidents auront un nouveau chez-soi, situé près de leur famille et de leurs amis. »

Le nouveau foyer de Belle Rivière remplacera Tilbury Manor Nursing Home à Tilbury. Il offrira 85 nouveaux lits et 75 lits modernisés dans des chambres à un lit et des chambres de base. L’emplacement du foyer de 160 lits sera plus central à Belle Rivière, ce qui lui permettra de mieux desservir les communautés avoisinantes. Les travaux seront vraisemblablement terminés à l’automne 2025 pour héberger ses premiers résidents.

Le nouveau foyer de Leamington remplacera le Franklin Gardens Long Term Care Home. Il offrira 40 nouveaux lits et 120 lits modernisés dans des chambres à un lit et des chambres de base. Les travaux du foyer de 160 lits devraient être achevés à l’été 2026, date à laquelle il accueillera ses premiers résidents.

Les deux nouveaux foyers présenteront aussi des améliorations conceptuelles, notamment des espaces extérieurs sécuritaires pour les résidents, des aires communes plus grandes pour les résidents et l’air climatisé dans l’ensemble des établissements. La conception est centrée sur des « secteurs résidentiels » qui visent à créer des espaces de vie plus intimes et familiers pour un maximum de 32 résidents, avec des salles à manger et des salles d’activités, des salons et des chambres.

Outre ces deux nouveaux foyers de soins de longue durée, l’Ontario finance cinq autres projets dans le comté d’Essex, notamment les travaux de construction de foyers de soins de longue durée à Essex, Tecumseh et Windsor. Ensemble, ces sept projets offriront 361 nouveaux lits et 759 lits modernisés de soins de longue durée, soit un total de 1120 lits construits selon des normes de conception modernes.

Le gouvernement redresse les soins de longue durée pour que les personnes âgées de l’Ontario bénéficient de la qualité de soins et de vie dont elles ont besoin et qu’elles méritent, aujourd’hui et à l’avenir. Ces efforts reposent sur quatre piliers : la dotation en personnel et les soins; la qualité et l’application de la loi; la construction de foyers modernes, sûrs et confortables; et l’accès plus rapide et plus commode des personnes âgées aux services dont elles ont besoin.

« Le nouvel établissement de Belle Rivière sera ultramoderne, offrira des chambres à un lit et comptera 160 lits. Cela signifie que les habitants de Tilbury et de Belle Rivière disposeront de deux fois plus de lits. Je tiens à remercier le ministre des Soins de longue durée d’avoir veillé à ce que les habitants du comté d’Essex aient accès aux soins de longue durée de qualité qu’ils méritent, dans un cadre sûr et accueillant, là et quand ils en ont besoin », conclut Anthony Leardi, député provincial d’Essex.

Source et photo : gouvernement de l’Ontario. De gauche à droite : le ministre Paul Calandra, le député provincial Anthony Leardi (Essex), Daniel Argiros (Riverdale Homes) et la mairesse de Lakeshore, Tracey Bailey