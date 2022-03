Avec le soutien des trois paliers de gouvernements, LG Energy Solution et le constructeur automobile Stellantis unissent leurs forces pour construire la première usine de production massive de batteries pour véhicules électriques au pays.

La coentreprise menée par LG Energy Solution, Ltd. (LGES) et Stellantis N.V. investira plus de 5 milliards $ pour bâtir une usine de production de batteries pour véhicules électriques à Windsor. Il s’agit du plus important investissement de l’histoire de la province dans le secteur de la construction automobile.

Grâce à cet investissement historique, l’Ontario est en voie de devenir l’une des provinces où le secteur de l’automobile est le plus intégré verticalement dans le marché émergent des véhicules électriques en Amérique du Nord. L’usine de fabrication de batteries d’une capacité de production de 45 gigawatts/heure approvisionnera les usines de Stellantis sur le marché nord-américain et emploiera environ 2500 personnes.

« Cet investissement de plusieurs milliards de dollars consolide la place de l’Ontario en tant que plaque tournante nord-américaine de la production des véhicules et des batteries de l’avenir, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Au moment où nous concluons des investissements déterminants, nous établissons également des liens entre les ressources, les entreprises et les travailleurs du nord de l’Ontario et la force manufacturière du sud de la province afin de mettre sur pied des chaînes d’approvisionnement locales. Toutes les régions de la province bénéficieront de ces investissements qui généreront des milliers d’emplois et contribueront à bâtir une économie solide qui profite à tous. »

Cet investissement contribuera à accélérer l’engagement de la province dans le cadre de son plan échelonné sur une période de 10 ans, Piloter la prospérité : L’avenir du secteur de l’automobile de l’Ontario.

La deuxième phase du plan Piloter la prospérité témoigne de la détermination du gouvernement à transformer la chaîne d’approvisionnement du secteur de l’automobile de la province en vue de construire la voiture de l’avenir. Cette transformation prévoit notamment la construction de véhicules hybrides et de véhicules électriques, la production de batteries électriques et l’augmentation des exportations de technologies et de pièces automobiles conçues en Ontario.

Chaque élément de la chaîne d’approvisionnement en batteries joue un rôle important et déterminant dans la production de véhicules électriques. Les investissements annoncés le 23 mars aideront la province à devenir un producteur de batteries pour véhicules électriques verticalement intégré et concurrentiel à l’échelle mondiale.

« Grâce à notre plan pour l’avenir du secteur automobile, à des investissements stratégiques dans l’ensemble de nos chaînes d’approvisionnement intégrées et à la réduction du coût des affaires en Ontario de près de 7 milliards $ par an, notre gouvernement positionne l’Ontario comme un chef de file de l’industrie émergente des batteries pour véhicules électriques en Amérique du Nord, a affirmé Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce.

« En exploitant les processus de fabrication avancés et les technologies émergentes, et en tirant parti de la richesse en minéraux critiques du nord de l’Ontario, notre province a tout ce qu’il faut pour construire la voiture de l’avenir et les batteries nécessaires à leur fonctionnement. »

La construction de l’usine devrait commencer au cours de l’année et le démarrage des activités de production est prévu pour le premier trimestre de 2024. L’usine sera entièrement opérationnelle en 2025.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO (crédit: Facebook de la Ville de Windsor) – Les représentants des gouvernements et ceux de LG Energy Solution et du constructeur automobile Stellantis posent devant le futur site de l’usine de batteries pour voitures électriques à Windsor.