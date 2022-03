Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, dans les collectivités du pays, y compris Windsor et le comté d’Essex.

Le 17 mars, Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, accompagné d’Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor-Tecumseh, de Drew Dilkens, maire de Windsor, d’Hilda MacDonald, mairesse de Leamington, de Mary Duckworth, cheffe de la Première Nation de Caldwell et de Gary McNamara, président du conseil du comté d’Essex et maire de Tecumseh, ont annoncé un financement fédéral de près de 20 millions $ pour créer environ 61 nouveaux logements abordables pour les personnes et les familles de Windsor et du comté d’Essex, et de la Première Nation de Caldwell dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) élargie.

Ces logements aideront les personnes au pays dont l’hébergement est incertain, qui sont en situation d’itinérance ou qui risquent de le devenir, ou qui vivent dans des maisons d’hébergement temporaires. Le premier projet, situé au 310, rue Sherk, à Leamington, sera géré par le Bridge Youth Resource Centre et comprendra huit unités pour les jeunes adultes, les femmes, les Autochtones et les Canadiens noirs.

Le deuxième immeuble, géré par la Windsor Essex Community Housing Corporation, sera situé au 462, rue Crawford, à Windsor. Les 15 logements seront destinés aux jeunes adultes, aux personnes handicapées, aux Autochtones et aux personnes noires du Canada.

Le troisième immeuble sera également géré par la Windsor Essex Community Housing Corporation et sera situé au 3351, rue Bloomfield, à Windsor. Le projet permettra de créer environ 12 logements pour les Autochtones, pour les femmes, pour les Canadiens noirs, pour les personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir, pour les personnes handicapées et pour les groupes racisés.

Deux autres projets, menés par la Première Nation de Caldwell, permettront de construire 26 unités pour les membres de la Première Nation de Caldwell. Les logements seront un mélange de maisons en rangée et de quadruplex pour les aînés et d’autres membres de la collectivité.

Les deux projets devraient être terminés d’ici l’été 2022.

« Tout le monde au Canada mérite d’avoir un chez-soi sûr et abordable. L’investissement annoncé dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements est un pas dans la bonne direction pour soutenir les personnes les plus vulnérables. Ces nouveaux logements offriront stabilité et sécurité à leurs résidents et constituent une autre façon pour notre Stratégie nationale sur le logement de continuer à veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte », déclare le ministre Ahmed Hussen.

« Avant le début de la pandémie, plus de 5000 familles étaient sur la liste d’attente pour un logement abordable dans la région. La création rapide de logements pour relever ce défi générationnel est une priorité pour notre gouvernement. Ce nouveau financement fournira un soutien immédiat pour construire des logements sûrs et stables pour nos voisins les plus vulnérables », ajoute Irek Kusmierczyk.

« Comme toutes les municipalités du Canada, Windsor connaît bien l’augmentation du coût des logements. La mise en chantier d’un plus grand nombre de projets de construction de logements est une étape importante pour aider à réduire les prix, soutenir et lutter contre l’itinérance chronique, créer plus d’options de logement abordables, novatrices et construites sur mesure, et prouver que l’accès à la propriété est possible à tous les niveaux de revenu. Je suis reconnaissant envers le gouvernement du Canada pour son important investissement à Windsor et dans le comté d’Essex, alors que nous continuons de travailler ensemble face à une crise nationale du logement », explique Drew Dilkens.

Les trois ensembles devraient être pratiquement achevés d’ici la fin de 2022.

SOURCE – Gouvernement du Canada

PHOTO (crédit: Facebook de la Ville de Windsor) – Le maire de Windsor Drew Dilkens explique le besoin en logements abordables lors de la conférence de presse.