Alexia Grousson

Afin de célébrer l’amour et l’amitié en toute convivialité, le centre communautaire de Chatham-Kent, La Girouette, a offert un spectacle de la chanteuse franco-ontarienne Céleste Lévis à l’occasion de la Saint-Valentin. Il s’agissait en fait du spectacle qui a remplacé celui de Noël qu’elle avait dû annuler à la dernière minute.

Originaire de Timmins, Céleste Levis s’est fait connaître en participant à plusieurs concours musicaux tels qu’Ontario Pop, Ma Première Place des Arts et, plus récemment, La Voix, où elle s’est rendue jusqu’en en demi-finale. En 2015, elle a sorti son premier album, Céleste. Depuis elle poursuit son ascension en se produisant partout au Canada.

L’artiste a également reçu de nombreuses nominations dont cinq au Gala Trille Or en 2017 et une pour l’album de l’année par une artiste francophone au Northern Ontario Music and Film Awards.

L’auteure-compositrice et interprète n’en reste pas là. Elle autoproduit son deuxième album Donne-moi le temps en septembre 2018, et son troisième album Noël tout autour novembre 2020.

En octobre 2021, elle lance son quatrième album Si tu veux tout savoir, avec lequel elle espère continuer à toucher divers publics partout au pays.

« Il s’agit du premier spectacle de la nouvelle tournée pour présenter son dernier album et la première fois qu’elle était accompagnée de son pianiste pour un spectacle autre que celui du temps des Fêtes », explique Marthe Dumont, administratrice de La Girouette.

Seul, en couple ou en groupe, les participants étaient chaleureusement conviés à cette soirée qui a commencé par un temps d’échange autour d’un cocktail. Puis, le spectacle de Céleste Lévis a suivi avec des chansons de l’album Si tu veux tout savoir.

« Nous avons offert des biscuits sablés chocolatés en forme de cœur et, à l’entracte, des gâteaux au chocolat et, un peu plus tard, un verre de porto avec des petits chocolats. Une belle soirée conviviale, une atmosphère chaleureuse où les gens étaient heureux de se revoir. Le spectacle était excellent et nos membres ont beaucoup apprécié le talent et la voix de Céleste Lévis », conclut Mme Dumont.

Le prochain rendez-vous du Centre communautaire aura lieu le 28 février à 11 h alors que l’Hospice de Chatham-Kent fera une présentation de ses services dans les locaux de La Girouette.

Photos (Tom Sobocan): La chanteuse franco-ontarienne Céleste Lévis sur la scène de La Girouette