L’équipe du projet du Pont international Gordie-Howe vient de dévoiler une commande d’art urbain qui offrira une expérience accueillante et unique aux futurs utilisateurs du pont.

Cette commande met en vedette l’œuvre de l’artiste Sara Graham et est intégrée à la façade du bâtiment d’entretien du point d’entrée canadien.

Intitulée On the Other Side of Tomorrow, la façade est composée de 22 panneaux en béton estampé, chacun d’eux mesurant environ 3 mètres x 7 mètres, reflétant le paysage national et régional par l’incorporation de techniques cartographiques illustratives et une combinaison de différentes perspectives optiques.

Les éléments inclus dans l’œuvre représentent les banlieues, les zones industrielles et les terres agricoles du Canada, ainsi que les montagnes, les réseaux routiers, les phares et l’eau.

L’inclusion d’œuvres d’art urbain au point d’entrée canadien est le résultat des commentaires reçus lors de l’étude du passage international de la rivière Détroit. Grâce à cette œuvre d’art intégrée, aux murales installées sur les formes des tours des ponts canadien et américain et aux œuvres d’art financées par le plan d’avantages pour la communauté, l’équipe du projet vise à créer des œuvres d’art mémorables et de grande qualité, conformes à l’importance internationale du pont, et à célébrer et promouvoir la créativité et l’amitié entre le Canada et les États-Unis.

Pour célébrer la commande de Mme Graham et donner à la communauté l’occasion d’interagir avec le design, l’Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD) s’associe à Art Windsor-Essex, pour soutenir une exposition de son travail. La nouvelle exposition ouvrira ses portes le 24 mars prochain et se poursuivra jusqu’en mai. Elle comprendra des reproductions grandeur nature des panneaux On the Other Side of Tomorrow et d’autres œuvres originales. En plus de l’exposition physique, des programmes éducatifs et communautaires seront proposés aux écoles et aux groupes d’intérêt de Windsor-Essex.

De l’information supplémentaire sur l’exposition et la programmation est disponible sur le siteartwindsoressex.ca.

« En formant des partenariats et en consultant les résidents de Sandwich/Windsor-Ouest, l’équipe chargée du projet du Pont international Gordie-Howe continue d’offrir des avantages économiques et sociaux à la collectivité. Le dévoilement de l’œuvre d’art qui orne les murs du point d’entrée canadien est une belle contribution à notre collectivité, qui sera appréciée par d’innombrables voyageurs dans les années à venir », a déclare Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor-Tecumseh.

« Je voulais créer un design qui capte l’attention du public qui sera dans un véhicule en mouvement tout en mettant en évidence les nombreuses formes urbaines et naturelles qui définissent le Canada. Le titre On the Other Side of Tomorrow joue avec la notion que les gens voyageront dans un autre pays et rentreront chez eux. Je suis extrêmement reconnaissante et fière d’avoir été choisie pour cette commande d’art urbain sur un projet unique en son genre tel que le Pont international Gordie Howe », ajoute l’artiste.

Mme Graham a été choisie parmi une liste d’artistes canadiens pour contribuer à l’esthétique globale du projet intégré au projet du Pont international Gordie-Howe. Le bâtiment d’entretien du point d’entrée canadien qui sert de toile pour On the Other Side of Tomorrow est situé près de la voie de circulation des véhicules accédant au Pont international Gordie-Howe vers les États-Unis, ce qui rend l’œuvre d’art visible pour les automobilistes.

Source : Pont international Gordie-Howe