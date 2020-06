Le 23 juin, le conseil municipal de Lakeshore devait décider s’il permettait ou non au propriétaire de l’église de l’Annonciation de Pointe-aux-Roches de détruire le bâtiment patrimonial. Un projet de construction de plusieurs unités de condominium est en développement dans cette région, ce qui requérait l’aval des conseillers municipaux en raison de la désignation patrimoniale de l’église.

On se souviendra qu’en 2006, le conseil municipal de Lakeshore avait entamé le processus de désignation des églises de Saint-Joachim et de Pointe-aux-Roches en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. À cette époque, le groupe SOS Églises, mené par David Tremblay, faisait pression auprès de la municipalité pour préserver les deux bâtiments, objets du patrimoine franco-ontarien. Ce fut un grand soulagement pour les paroissiens de la région puisque le diocèse de London tentait de démolir les deux églises.

Puis en septembre 2008, le diocèse catholique de London abandonne son projet de démolition des églises de Saint-Joachim et de Pointe-aux-Roches. Le diocèse refusait de reconnaître la désignation et avait porté sa cause en appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Il avait alors offert de vendre le bâtiment pour 1 $ à la municipalité de Lakeshore ou à un organisme sans but lucratif.

Lors de la réunion municipale du 23 juin dernier, les conseillers ont voté à l’unanimité le refus de démolir l’église de Pointe-aux-Roches. Plusieurs d’entre eux estimaient ne pas avoir reçu suffisamment de renseignements sur le projet de construction pour l’approuver. Pas assez pour détruire un des attraits du patrimoine franco-ontarien qui a été érigé en 1867. Par contre, la guerre n’est pas encore gagnée pour les citoyens qui prônent la préservation de ce site parce que la municipalité a le pouvoir de permettre la démolition d’un site désignée en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario n’importe quand si les arguments sont suffisamment convaincants. Lakeshore travaille sur un plan de développement étalé sur plusieurs années et cette situation pourrait se représenter plus tôt que tard. Un dossier à surveiller.