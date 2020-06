En consultation avec le médecin hygiéniste en chef et les autorités locales de la santé publique, le gouvernement de l’Ontario met en œuvre un plan en trois points pour réduire les risques de transmission de la COVID-19 dans les exploitations agricoles et au sein de la communauté. Les récentes éclosions auxquelles fait face la région, en particulier dans les secteurs agricole et agroalimentaire, posent des défis uniques qui nécessitent une réponse ciblée. En prenant immédiatement des mesures, les autorités sanitaires espèrent enrayer la propagation du virus et permettre à la région de Windsor-Essex de passer à la deuxième étape du déconfinement le plus rapidement possible, de manière sécuritaire.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné, le 24 juin dernier, de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, et du ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Monte McNaughton, pour faire cette annonce.

« Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider la région de Windsor-Essex à contenir ce virus et à se remettre sur les rails, afin que les entreprises locales puissent rouvrir et que les gens puissent retourner au travail, a déclaré le premier ministre Ford. Il est clair que le secteur agricole de la région est durement touché. Grâce à notre plan en trois points, les agriculteurs recevront le soutien dont ils ont besoin pour protéger leur main-d’œuvre essentielle et pour pouvoir continuer à fournir à tous les Ontariens et Ontariennes, en toute sécurité, les aliments qu’ils consomment et aiment. »

Le plan en trois points s’appuie sur les efforts déjà déployés par l’Unité sanitaire de Windsor-Essex et renforce la coordination des mesures de soutien mises en place par la province, le gouvernement fédéral et les autorités locales. Le premier point est un dépistage continu et renforcé sur les lieux, auprès des entreprises agroalimentaires, ainsi que dans les centres d’évaluation locaux, afin de permettre des tests plus proactifs, opportuns et accessibles.

Le deuxième point est l’accès aux prestations d’emploi et aux mesures de soutien. Les travailleurs temporaires étrangers ont droit aux mêmes prestations et aux mêmes protections que tout autre travailleur en Ontario. Cela comprend les indemnités d’accident du travail administrées par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ainsi que les protections prévues au titre de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. En vertu des nouvelles dispositions prises par l’Ontario relatives au congé spécial en raison d’une maladie infectieuse, l’emploi d’un travailleur est protégé lorsqu’il prend un congé non payé en raison de la COVID-19. Dans certains cas, les travailleurs temporaires étrangers pourraient également être admissibles à la Prestation canadienne d’urgence. Pour avoir accès à cette prestation fédérale, ils doivent avoir gagné au moins 5000 $ au cours des 12 derniers mois ou de l’année précédente.

Et le troisième point, le médecin hygiéniste en chef publiera de nouvelles recommandations de santé publique en vertu desquelles les travailleurs asymptomatiques qui ont reçu un résultat positif au test de la COVID-19 pourront continuer à travailler moyennant le respect des mesures de santé publique sur le lieu de travail, afin de minimiser le risque de transmission aux autres. Ces recommandations clarifieront la situation et donneront au secteur l’assurance que les autorités locales de la santé publique lui fourniront le soutien nécessaire pour interpréter les résultats des tests et élaborer un plan qui garantira, avant tout, que ses travailleurs essentiels pourront retourner au travail en toute sécurité afin de répondre aux besoins opérationnels essentiels des entreprises, au cas par cas.

« Ce plan en trois points apporte des certitudes aux agriculteurs et à leurs travailleurs quant à leur avenir économique et permettra de renforcer rapidement le dépistage sur les lieux de travail du secteur agroalimentaire de la région, a souligné la ministre Elliott. Ces mesures ciblées s’inscrivent dans la lancée des efforts exhaustifs et concertés déjà mis en œuvre et nous permettront de mieux identifier et isoler les cas de COVID-19 afin de pouvoir faire passer cette région à la deuxième étape du déconfinement et de la remettre en marche en toute sécurité. »

Le médecin hygiéniste en chef et les experts de la santé continueront à suivre de près l’évolution de la situation dans toutes les régions de la province afin de déterminer quand les restrictions en matière de santé publique pourront être progressivement assouplies ou si elles doivent être modifiées. Bien qu’il lève progressivement les restrictions dans le cadre de la deuxième étape du déconfinement de la province, le gouvernement recommande vivement à tous les Ontariens de continuer à suivre les conseils de santé publique, notamment en respectant l’écart sanitaire, en portant un masque lorsqu’il est difficile de maintenir l’écart sanitaire, en se lavant les mains fréquemment et soigneusement, et en évitant de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Si vous pensez être atteint de la COVID-19 ou avoir été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, faites faire un test de dépistage.

SOURCE : Gouvernement de l’Ontario

CRÉDIT PHOTO: Facebook de la Ville de Windsor