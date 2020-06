Lancée en septembre 2014 par l’ACFO de Stormont, Dundas et Glengarry (SDG), le Concours LOL – Mort de rire ! a conquis l’Ontario français. Cette activité a pour objectif de mettre en valeur l’expression francophone et le développement de l’esprit critique des adolescents par le biais d’un moyen de communication aussi artistique que ludique, l’humour.

Grâce à un programme de formation issu de l’École nationale de l’humour et à des formateurs aussi passionnés que passionnants, les élèves franco-ontariens peuvent s’initier à l’humour de scène et à l’écriture humoristique, en plus de se mesurer à leurs semblables dans le cadre d’un concours provincial.

Cette année, le Concours en était déjà à sa sixième édition. Habituellement, il était offert aux jeunes de 14 à 18 ans mais cette année, il était aussi ouvert aux élèves de 12 et 13 ans. La formation a eu lieu pendant deux jours consécutifs. Il y a donc eu un concours junior pour les plus jeunes de 7e et 8e années, et le concours LOL régulier pour les 14 à 18 ans.

Dans la région de Windsor, l’ACFO Windsor-Essex-Chatham-Kent, partenaire du projet, a coordonné la formation des participants l’automne dernier. Malgré la situation sanitaire et les restrictions de distanciation causées par la COVID-19, la finale du concours a quand même eu lieu de façon virtuelle du 8 au 12 juin.

Une élève de Windsor s’est démarquée en remportant deux prix importants lors du Concours. Rafaëlle Lazure, une élève de 7e année de l’école Saint-Edmond, a mérité la première place de la catégorie junior et le prix de 1500 $ offert par la Caisse Desjardins Ontario, en plus de gagner le prix FLIP TFO pour sa catégorie. Ce prix consiste en une journée avec l’équipe FLIP à Ottawa ou Toronto, toutes dépenses payées, pour le tournage d’une capsule qui sera diffusée sur la chaîne YouTube de TFO.

« La finale a eu lieu le 12 juin en ligne, confirme Rafaëlle au journal Le Rempart, animée par Philippe Doucet du groupe Le Réveil. Les présentations ont eu lieu durant la semaine et les gagnants ont été annoncés le vendredi. Mon monologue parlait de l’hiver, mais surtout du fait que je n’aime pas du tout l’hiver, et surtout les sports d’hiver. Je déteste le froid. »

Rafaëlle a adoré son expérience au Concours LOL – Mort de rire ! « C’était très amusant pour moi et j’ai découvert que je suis drôle, admet-elle. Avant ma première participation l’an dernier, je n’avais aucune expérience en humour. Une des choses que j’ai retirée de cette expérience est le fait d’avoir moins peur lorsque je me présente devant une foule, que ce soit à l’école ou ailleurs. J’aimerais remercier ma coach, Marie-Line Pitre de l’École nationale de l’humour. Elle m’a beaucoup aidée. C’était très difficile pour moi de trouver un bon sujet et elle m’a encouragée à ne pas abandonner et j’y suis arrivée. » Rafaëlle aimerait bien y participer de nouveau l’année prochaine.

Le Concours LOL – Mort de rire ! Desjardins est une initiative créée dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie, de concert avec la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures. L’objectif du projet provincial est de rendre hommage à la langue française et faire la promotion de son usage, tout en incitant les élèves à utiliser l’humour pour analyser et critiquer le monde qui les entoure.