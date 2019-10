Le 72e congrès de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) a eu lieu à Ottawa du 3 au 5 octobre derniers sous le thème « Nouveau monde, nouveaux horizons – Inspirer les jeunes avec des approches innovantes ». L’événement a réuni près de 600 intervenants en éducation de langue française provenant de toutes les régions du Canada.

Et dans le cadre d’une cérémonie hommage le vendredi, 4 octobre, l’ACELF a remis le prix Passeur culturel 2019 à Félix Saint-Denis et à Carole Papineau. Remis pour une 3e année, le prix rend hommage à des intervenantes et des intervenants en éducation qui transmettent aux jeunes leur passion pour leur culture et leur engagement pour la francophonie.

Félix Saint-Denis est le créateur, coauteur et directeur artistique de L’écho d’un peuple depuis 2002. Il est également animateur culturel au Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien. Carole Papineau est quant à elle un visage familier ici dans le Sud-Ouest.

Née au Québec, Carole Papineau s’est installée à Belle-Rivière à l’âge de 17 ans. Étudiante dans une école anglophone à son arrivée, sa participation à la lutte pour la première école secondaire de langue française de Windsor-Essex a marqué son éveil culturel. Elle a intégré l’école secondaire catholique l’Essor en 1982 où elle a mis sur pied le premier programme d’animation culturelle dans le Sud-Ouest. Elle croit profondément dans la voix des élèves et dans le leadership partagé. Pendant toute sa carrière comme animatrice culturelle, puis agente de liaison communautaire, elle a élaboré plusieurs projets d’envergure pour stimuler l’identité culturelle des jeunes.

Elle a, entre autres, contribué étroitement à l’organisation du Festival francophone du Sud-Ouest pour les écoles et la communauté. Pendant plus de 16 ans, Carole a organisé la soirée Bols vides où élèves, parents et membres du personnel partagent traditions culinaires et leurs savoir-faire respectifs, pour amasser des fonds pour les missions. Elle a instauré le Café chantant lors de la semaine du Grand partage et depuis plus de 17 ans, les chorales scolaires et la chorale communautaire se rassemblent pour offrir des chants de Noël et amasser des denrées pour les plus démunis.

Elle a été responsable du projet Idole en Essor pendant 15 ans, une compétition artistique pour les élèves du Conseil scolaire catholique Providence qui a eu un grand impact sur leur confiance linguistique. Par son engagement continu, elle n’a jamais cessé d’innover pour soutenir la communauté francophone. Faisant partie de l’équipe fondatrice des stages de leadership du conseil scolaire, elle y a contribué pendant plusieurs années. Elle a organisé, en 2019, les Conférences communautaires qui ont sensibilisé plus de 350 élèves à l’importance de l’engagement citoyen et mobilisé 25 partenaires communautaires. Ses contributions ont été nombreuses pour développer chez les jeunes un sentiment d’appartenance à la francophonie.

« C’est avec humilité et reconnaissance que j’accepte cet honneur, indiquait Mme Papineau. J’ai toujours oeuvré dans la communauté francophone non pas pour être reconnue, mais tout simplement par amour pour la langue et la culture. Tout ce que j’ai accomplie au fil des années, c’est grâce à l’appui de mes collègues de travail et à mon Conseil scolaire qui ont toujours cru en moi et m’ont toujours encouragé à faire vivre aux élèves des activités engageantes pour les amener à leur éveil culturel. »

« Je voudrais aussi remercier mes deux beaux enfants qui sont ici avec moi ce soir. Jean François et Gabrielle, vous êtes un vrai produit Franco Ontarien. Vous avez vous aussi, cru en mes idées et m’avez toujours encouragé et participé autant que vous le pouviez. Maintenant que je suis récemment retraitée et grand-maman pour la première fois, je continue de m’impliquer dans la communauté pour faire briller la francophonie, afin que ma petite-fille et les autres petits-enfants à venir, puissent grandir, s’épanouir et être fiers d’être francophones. » Mme Papineau siège également sur le conseil d’administration de l’Association des communautés francophones de l’Ontario Windsor-Essex-Chatham-Kent.

PHOTO: Annie Vinet-Roy (à gauche) et Carole Papineau