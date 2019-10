Pour la quatrième année consécutive, les jeunes de 6 à 14 ans de partout au pays auront l’occasion de participer au concours national d’épellation Épelle-moi Canada (ÉMC). Le lancement officiel s’est fait à Toronto, le 22 septembre dernier dans le cadre du festival Word on the Street. Les sections anglophone et francophone du Concours national étaient sur place pour promouvoir leurs programmes.

La directrice générale d’ÉMC, Dorine Tcheumeleu était sur les lieux. Elle a annoncé plusieurs nouvelles initiatives pour l’année 2019-2020. « Nous renforçons nos capacités dans nos régions, dit-elle, et en plus des conseils scolaires traditionnels, les écoles privées s’intéressent à notre projet. Ils intègrent nos ressources pédagogiques dans leur curriculum. Nous avons aussi mis en place quelques nouveautés, par exemple une soirée en famille dont l’idée est de permettre aux parents de mieux appuyer leurs enfants dans le programme en participant à des jeux de sociétés comme le bingo et le scrabble, des ressources préparées par des conseillères pédagogiques de la province basées sur les mots du concours. »

Mme Tcheumeleu confirme également la publication du projet d’écriture « Le poème de ma langue » aura lieu en février 2020. Le lancement se fera dans les régions de Toronto, Windsor, London et Owen Sound. « Nous agrandissons cette année notre champ d’action dans les autres provinces à travers la mission exploratoire financée par le secrétariat général aux Affaires intergouvernementales du Québec, avec l’appui de la Commission scolaire de Montréal, la Commission scolaire Sainte-Marguerite-Bourgeoys, de même que l’Association des enseignants immigrants du Québec, ajoute-t-elle. En plus d’être déjà à Gatineau, le programme va s’étendre dans la région de Montréal. »

Autre nouveauté, l’organisme a intégré des sessions webinaires bilingues afin d’outiller les parents à mieux comprendre le processus. « Nous travaillons en plus sur le renforcement des capacités de nos régions avec la mise en place de comités intégrant les jeunes de 15 ans et plus », conclut-elle.

La période d’inscriptions est en cours et la date limite pour s’inscrire est le 31 décembre. La grande finale du concours Épelle-moi Canada aura lieu à Toronto, le 3 mai 2020.

PHOTO: Dorine Tcheumeleu (debout au centre) et l’équipe de Spelling Bee et Épelle-moi Canada