Dans le cadre de la 12e édition de la cérémonie de remise des Prix Ontario In-Motion du Sud-Ouest, la francophone Mariette Renaud qui œuvre dans le domaine des loisirs et du service à la clientèle pour la municipalité de Lakeshore depuis presque 30 ans, a été reconnu par ses pairs en recevant le prix Community Champion Award le 1er octobre dernier. Mme Renaud a transformé entre autres l’ancien Centre récréatif de Puce en un centre de loisirs dynamique et lorsque le Atlas Tube Centre a ouvert ses portes, elle a mise en place plus de 500 programmes entre ce centre, le Centre communautaire Libro et les centres communautaires de Comber. Lors de cette même cérémonie, Bernadette Renaud a quant à elle été reconnue pour sa participation active et sa détermination au programme Zoomers Fitness Class du Centre communautaire Libro.

PHOTO – De gauche à droite : Le conseiller municipal Len Janisse, le maire de Lakeshore Tom Bain, Mariette Renaud, Bernadette Renaud, les conseillers municipaux Linda McKinlay et Kirk Walstedt