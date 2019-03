Michael Brisco du corps policier de Windsor a rencontré les jeunes du Centre pour adolescents du CCFWEK, le jeudi 28 février, pour leur présenter un atelier sur la prévention de la consommation de substances illicites.

Avec la récente légalisation du cannabis, celui qui s’occupe de la prévention auprès des jeunes depuis 12 ans a insisté pour que les participants lui posent le plus de questions possible en lien avec ce sujet étant donné que ça touche, malheureusement, beaucoup d’adolescents à Windsor.

Il a présenté d’entrée de jeu un tableau montrant les différentes substances en circulation considérées comme des drogues, dont les trois plus connues chez les adolescents, soit l’alcool, le cannabis et les médicaments sur ordonnance. M. Brisco a évidemment traité le sujet du tabagisme et des 40 produits chimiques découverts par les chercheurs dans la cigarette qui causent le cancer chez les humains et les animaux.

Certains participants à cet atelier ont été étonnés d’apprendre qu’il y avait, entre autres, du butane, du cadmium (que l’on retrouve généralement dans les batteries), du méthanol et de l’arsenic dans une simple cigarette.

Pour ce qui est du cannabis, la présentation a permis d’apprendre qu’il contenait plus de 400 produits chimiques. De plus, fumer une cigarette de cannabis dépose environ quatre fois plus de goudron sur les poumons qu’une cigarette de tabac avec filtre.

Le policier a aussi abordé le sujet des méthamphétamines, en cristaux ou pas, et a démontré à l’aide d’un graphique les différents visages de ceux qui utilisent cette drogue pendant une certaine période de temps et ses effets néfastes.

Les jeunes habitués du Centre ont beaucoup apprécié la présentation.