La lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Elizabeth Dowdeswell, a effectué une visite officielle au Centre Atlas Tube de Lakeshore le mardi 26 février, dans le cadre d’une tournée du Sud-Ouest ontarien. Mme Dowdeswell a rencontré le maire Tom Bain ainsi que les leaders de la communauté autour d’une table ronde portant sur la croissance économique de Lakeshore et des municipalités environnantes.

Le thème de cette rencontre, soit la croissance de l’économie locale, a permis aux participants de discuter des accomplissements, de la durabilité et des défis de la municipalité et de la région. Il est évident d’après les discussions que les participants sont très optimistes par rapport à l’avenir.

« Les partisans de la prospérité pour tous comprennent que les ressources ne sont pas toujours équitablement réparties sur notre planète complexe et en perpétuel changement, ils savent aussi que l’incertitude économique a un coût social et que le progrès peut emprunter plusieurs voies suivant le vécu, la collectivité ou la région de chacun, explique Mme Dowdeswell. Les Ontariens doivent découvrir de nouvelles sources de prospérité et faire en sorte que le plus de citoyens possible puissent jouer un rôle significatif dans les sphères économiques et sociales. »

C’est pour cette raison que la lieutenante-gouverneure a encouragé les leaders régionaux à continuer le travail de collaboration. Elle a été ravie de constater que les citoyens d’Essex partagent et célèbrent un grand sentiment d’appartenance. Mme Dowdeswell apprécie ces rencontres remue-méninges et ce rapprochement avec les Ontariens qui servent à planifier « ensemble l’avenir et atteindre des buts collectifs ». Elle a encouragé tout un chacun à promouvoir auprès du reste de la population de l’Ontario ce trésor caché que sont Lakeshore et la région d’Essex. « Lakeshore est un fief de bâtisseurs et de cultivateurs et j’ai bien hâte de raconter votre histoire », conclut-elle.

PHOTO: Mme Dowdeswell et M. Bain, assis, en compagnie des leaders régionaux qui ont participé à la table ronde