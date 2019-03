La grande salle du gymnase du Collège Boréal était remplie la soirée du 2 mars. Plus de 200 personnes à majorité d’origine camerounaise s’y étaient réunies pour célébrer la Journée internationale de la Femme. Plusieurs membres des communautés africaines et canadiennes avaient marqué leur présence pour fêter et soutenir les femmes. Une soirée chargée avec une demi-dizaine de panélistes. Tous ceux qui se sont succédé à la tribune des hommes comme des femmes ont non seulement salué le courage des femmes mais aussi livré des témoignages de celles qui ont bataillé fort pour le développement dans communautés.

Les discours ont vite cédé place aux danses traditionnelles des enfants, des défilés de mode en tenue africaine et particulièrement celle du Nord-Ouest du Cameroun, sans oublier la musique et le repas servi à tous les invités. Selon le maitre de cérémonie, pour bien honorer la femme, il a invité lors du repas, des hommes, exclusivement des hommes pour servir « les invités en l’honneur de nos filles, nos mères, nos sœurs et nos épouses » a-t-il répété avant que des hommes, volontaires se lèvent pour se ranger derrières les marmites.

Au cours de cette fête organisée par l’Association des Camerounais du Sud-Ouest de l’Ontario (ACSOO), des hommes étaient de la partie pour témoigner de leur soutient dans tout ce qui vise la valorisation de la femme. En signe d’engagement que l’homme accorde à la femme, les organisateurs ont choisi des hommes pour remettre une jolie fleur à des femmes qui se sont distinguées dans des actions communautaires.

Nacima Zerouati, enseignante à l’école secondaire de Lamothe-Cadillac, omniprésente dans tout ce qui touche les communautés, a reçu une distinction particulière, celle de représenter toutes les femmes du monde. « C’est un honneur qui m’a été donné de représenter toutes les femmes. J’étais surprise, je ne m’y attendais pas. Je ne savais même pas comment agir. Je remercie l’ACSOO pour avoir organisé cette journée pour nous, ils l’ont toujours fait, ils continuent à le faire, nous les remercions au nom de toutes les femmes du monde », indique Mme Zerouati.

Cette Journée internationale de la Femme a vu la participation en grand nombre des messieurs.« Nous sommes venus soutenir les femmes, elles le savent aussi que nous devons appuyer toutes leurs initiatives ». explique Jacques Kagayo, président de la communauté congolaise après avoir remis une fleur à l’une des femmes nominées.

« Les membres de la communauté camerounaise ont profité de la fête pour présenter aux invités la richesse culturelle de leur pays, notamment des tenues et danses traditionnelles de chaque tribu et provinces du Cameroun », conclut Roselyne Massa Ngueyap, présidente du comité de la Journée Internationale de la Femme, fière dans sa tenue traditionnelle du Nord- Ouest du Cameroun.

TEXTE: Gabriel Nikundana