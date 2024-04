Le Rempart

L’éclipse solaire est un phénomène fascinant qui captive l’attention et l’imagination de millions de personnes à travers le monde. Cette manifestation céleste, où l’ombre de la Lune traverse la Terre, est un événement rare et spectaculaire qui ne manque jamais d’émerveiller celles et ceux qui ont la chance de l’observer.

Du Mexique au Canada, en passant par la côte ouest américaine, la progression de l’éclipse solaire créera un spectacle céleste saisissant. Chez nous, les lacs Érié et Ontario servent de points de départ à ce voyage astronomique, qui se poursuivra à travers le Québec et les Maritimes. Chacune de ces régions offrira un cadre unique pour apprécier ce phénomène cosmique remarquable.

La dernière fois que la Terre a été témoin d’une éclipse solaire remonte au 12 août 2017. Depuis lors, les amateurs d’astronomie attendent avec impatience le prochain événement. Mais décider de l’endroit idéal pour observer cette manifestation céleste n’est pas une mince affaire. Deux zones distinctes se dessinent : celle où l’éclipse sera partielle et celle où elle sera totale.

« Lorsque l’éclipse solaire est partielle, il est impératif de protéger ses yeux en utilisant des lunettes spéciales conçues à cet effet », explique Tom Sobocan, directeur des relations publiques du club d’astronomie de Windsor, la Société royale d’astronomie du Canada. En revanche, lorsque l’éclipse devient totale, un moment magique se produit : celui où la Lune couvre entièrement la photosphère du Soleil.

Dans ces instants uniques, les observateurs peuvent admirer un anneau blanc autour d’une Lune noire, une vision à couper le souffle. Ce cercle lumineux, connu sous le nom de couronne solaire, est une partie de l’atmosphère solaire généralement invisible en raison de la luminosité écrasante de la photosphère solaire.

La préparation pour assister à une éclipse solaire est essentielle. Trouver le bon endroit, s’équiper des outils nécessaires pour observer le phénomène en toute sécurité, et être prêt à être témoin d’un des spectacles les plus captivants que l’univers a à offrir.

Le 8 avril 2024, alors que l’éclipse solaire traverse les cieux, elle ne manquera pas de susciter des sentiments de fascination et d’étonnement chez tous ceux et celles qui auront la chance de la voir. C’est une occasion unique de se connecter avec les mystères de l’espace et de contempler la beauté infinie de notre univers.

Photo capture d’écran : Les observateurs pourront choisir de regarder l’éclipse solaire dans la zone où elle sera partielle (hors des lignes rouges) ou totale (dans la zone des deux lignes rouges).