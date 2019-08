Le 12 août dernier à Leamington, la ministre des Transports Caroline Mulroney, accompagnée de Rick Nicholls, député de la circonscription de Chatham-Kent-Leamington, a annoncé que le gouvernement de l’Ontario va élargir la route 3 entre la Ville d’Essex et Leamington, qui passera de deux à quatre voies.

« L’élargissement et l’amélioration sécuritaire de la route 3 sont des enjeux prioritaires pour notre gouvernement, affirme Caroline Mulroney, ministre des Transports. Dès le premier jour, nous nous sommes engagés à améliorer la sécurité routière et à faciliter la circulation pour les familles et les entreprises en mettant en œuvre des projets dans le domaine des transports aux quatre coins de la province. »

« Je suis fier de constater que notre gouvernement tient ses promesses et qu’il donne priorité à ce projet en accélérant le calendrier de planification de manière à entamer les travaux dès que possible, ajoute M. Nicholls. L’agrandissement de la route 3 va non seulement améliorer la sécurité, mais également ouvrir de nouveaux horizons économiques pour les résidents et les entreprises du comté d’Essex. »

L’élargissement de la route 3 favorisera les investissements commerciaux et la création d’emplois en réduisant la congestion routière et le temps de déplacement pour les résidents et les véhicules commerciaux. Les travaux d’agrandissement devraient débuter en 2021.

« Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance au premier ministre Doug Ford pour avoir tenu sa promesse de campagne envers notre région sur cet enjeu crucial de longue date. L’agrandissement de la route 3 permettant de passer de deux à quatre voies améliorera non seulement la sécurité pour nos résidents, mais jettera également les bases d’une croissance économique accrue sur ce couloir très fréquenté. Cet important projet montre que notre région est prête à faire des affaires », ajoute le maire de Windsor, Drew Dilkens.

« Notre municipalité est soulagée d’apprendre la confirmation de l’élargissement de la route 3 jusqu’à Leamington, ce qui améliorera la sécurité des résidents et des visiteurs de la municipalité et du comté d’Essex, lesquels sont de plus en plus nombreux à emprunter cette route chaque jour. Cet agrandissement permettra d’exporter plus efficacement les produits cultivés et fabriqués à Leamington, ce qui favorisera la croissance de notre économie locale », conclut Hilda MacDonald, mairesse de la municipalité de Leamington.

Jusqu’à 17 300 véhicules empruntent cette section de la route 3 chaque jour. Dans le cadre d’un autre contrat, la chaussée de la route 3 sera également refaite sur six kilomètres entre Essex Road 34 et la route 77 à Leamington. Ces travaux devraient commencer en 2021.P

PHOTO: Rich Nicholls et Caroline Mulroney devant une parcelle de la route 3 à Leamington.

SOURCE: gouvernement de l’Ontario