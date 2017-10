L’ouverture d’une nouvelle succursale d’un réseau de bibliothèques publiques est un événement qui ne se produit pas tous les jours. Encore plus rare s’il s’agit du plus important fonds d’archives sur l’industrie automobile au Canada.

Pour Kitty Pope, présidente du conseil d’administration de Windsor Public Library, dont la nouvelle succursale William F. Chisholm fait partie, cette collection unique vient illustrer le fait que « Windsor est bel et bien la ville de l’automobile au Canada ».

Il faisait un temps radieux le 21 octobre dernier alors que des dizaines de résidents du quartier et des invités étaient déjà sur place lorsque le maire de Windsor, Drew Dilkens, a fait son entrée dans le stationnement, bien installé dans une magnifique Chrysler 300 décapotable.

Avant d’ouvrir la concession automobile Rose City Ford, William F. Chisholm (Bill) a d’abord travaillé comme vérificateur des freins sur la ligne de montage de l’usine Chrysler. Sa famille a joué un rôle important dans l’acquisition par la bibliothèque des archives de l’industrie automobile dont la plupart n’ont jamais été accessibles au public. L’éventail est large puisque le fonds est constitué de 4600 volumes qui étaient auparavant dispersés dans divers endroits. On y trouve de tout et si on peut consulter le manuel d’entretien du Modèle T de la compagnie Ford, il est également possible d’y trouver des brochures publicitaires amassées au fil des ans par des amateurs qui faisaient le tour des concessionnaires pour se les

approprier.

Pour sa part, le maire Dilkens a souligné que, petit à petit, Windsor se réappropriait des éléments liés à son passé et à sa riche histoire, une manière selon lui de consolider l’identité communautaire de la municipalité.

Quant aux nouvelles installations, elles ont été mises en place à l’intérieur du budget prévu de 2,5 millions $ et ont été livrées en avance sur l’échéancier. Situé sur la rue Ypres à quelques centaines de mètres de l’intersection Howard dans le quartier South Walkerville, le bâtiment de 6500 pieds carrés étonne par sa généreuse fenestration et son intérieur qui n’est pas sans rappeler celui d’un garage. D’ailleurs, une extrémité s’ouvre sur l’extérieur grâce à deux portes de garage avec fenêtres. Tout ce qu’un lecteur peut demander d’une bibliothèque se trouve sur place y incluant une imprimante 3-D. Avec ses 19 000 abonnés, « la bibliothèque est de plus en plus fréquentée par les gens de Windsor et, déjà, le fonds d’archives sur l’automobile suscite l’intérêt un peu partout au Canada et chez nos voisins du Sud », conclut Mme Pope.

Photo : les résidents du quartier ont exploré la nouvelle bibliothèque.