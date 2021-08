Les représentants de la Ville de Windsor, dignitaires et vétérans se sont réunis aux Jardins Dieppe récemment autour du monument commémoratif du raid de Dieppe en guise de rappel des soldats du régiment Essex Scottish qui, par leur courage, ont fait le sacrifice ultime au cours du raid sur Dieppe lors de la Deuxième Guerre mondiale.

À l’aube du 19 août 1942, 553 membres du régiment Essex Scottish ont débarqué à la Plage rouge devant le village de Dieppe, en France, dans le cadre de l’Opération Jubilee de la 4e Division du Canada. Dès 6 h 30, la bataille était en fait terminée pour le régiment Essex Scottish et le retrait des troupes a été ordonné à 11 h. Du régiment, seulement 53 militaires sont retournés en Angleterre, certains d’entre eux blessés.

Le mémorial à Dieppe a été inauguré le 19 août 2006 comme monument commémoratif permanent du régiment Essex Scottish qui a participé au raid sur Dieppe en 1942 et aussi à l’avance des Alliés en 1944-1945.

Le mémorial en granite noir a été conçu par Rory O’Connor, un étudiant de l’Université de Windsor, avec la caractéristique particulière qui permet aux rayons du soleil de passer par l’ouverture ayant la forme d’une feuille d’érable à exactement 13 h, heure de Dieppe, pour illuminer une feuille d’érable argentée incrustée dans sa base. Ce monument est identique au Mémorial du raid de Dieppe dévoilé à Windsor le 19 août 2010.

« Nous nous sommes rassemblés aux jardins de Dieppe pour une cérémonie commémorative en hommage aux 553 membres du régiment Essex Scottish et tous les soldats canadiens qui ont démontré un courage immense au raid de Dieppe, a déclaré le maire de Windsor, Drew Dilkens. Nous sommes reconnaissants en tant que nation et municipalité envers tous ceux qui ont servi et fait le sacrifice ultime. N’oublions jamais! »

Le 19 août 1942, les Canadiens tentent de faire un raid sur Dieppe. Il s’agit du jour le plus sanglant de la guerre pour les troupes canadiennes et marque un moment déterminant de la Seconde Guerre mondiale. Alors que la presque totalité de l’Europe continentale était sous contrôle des Allemands, les forces alliées faisaient face à un ennemi solidement retranché. Elles devaient trouver un moyen de prendre pied sur le continent, et elles ont tiré des leçons inestimables du débarquement à Dieppe pour le succès de l’invasion du jour J en 1944, qui ont permis de sauver un nombre incalculable de vies.

La majorité des attaquants lors du raid sont des Canadiens. Au total, 6100 hommes y participent, dont 5000 Canadiens, les autres étant environ 1000 commandos britanniques et 50 American Rangers. Sur les 4963 Canadiens qui se sont embarqués pour cette opération, 2210 sont revenus en Angleterre, et bon nombre d’entre eux étaient blessés. Les pertes s’élevaient à 3367, dont 1946 prisonniers de guerre; 916 Canadiens ont donné leur vie.

Tôt en après-midi, le 19 août 1942, l’Opération Jubilee prenait fin. Jusqu’à ce jour, on débat encore de la valeur de ce raid. Certains estiment que c’était un carnage inutile alors que d’autres soutiennent que l’opération était nécessaire au succès de l’invasion du continent deux ans plus tard lors du jour J. le 6 juin 1944.

SOURCE – Anciens combattants Canada

PHOTO (crédit: Drew Dilkens) – Le magnifique site des Jardins Dieppe sur les rives de la rivière Detroit