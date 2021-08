Le candidat néo-démocrate Brian Masse se présente pour un huitième mandat dans Windsor-Ouest, circonscription qu’il représente depuis 2002. Au dernier scrutin de 2019, il a remporté 40 % des votes avec 2000 de plus que sa plus proche rivale, la libérale Sandra Pupatello. Ce fut le scrutin le plus serré de toute sa carrière politique. Ce résultat démontre à quel point le Nouveau Parti démocratique a des bases solides dans la région, étant historiquement le parti favorisé par les représentants syndicaux de l’industrie automobile.

Windsor-Ouest

L’ancienne ministre libérale et politicienne de longue date Sandra Pupatello a promis, au lancement de sa campagne électorale à Windsor-Ouest, et sur son compte Facebook, que cette circonscription sera à surveiller le 20 septembre parce qu’elle s’attend à une course encore plus serrée cette fois-ci avec le néo-démocrate.

« Les réactions et la réponse des électeurs que j’ai rencontrés jusqu’à maintenant sont très positives et je suis très motivée à remporter cette élection. Je sais que je peux y arriver! », dit-elle.

Le château-fort néo-démocrate a subi des pertes importantes lors du scrutin de 2019 dans le Sud-Ouest avec l’élection du libéral Irek Kusmierczyk dans Windsor-Tecumseh, une première en deux décennies.

« Avoir un siège à Ottawa est primordial, disait M. Kusmierczyk lors du lancement de la campagne de Mme Pupatello il y a quelques semaines. Ma présence au gouvernement a aidé à sécuriser plus de 200 millions $ en investissements fédéraux pour Windsor et le comté d’Essex au cours des 18 derniers mois. »

En réaction à cette réalité, Brian Masse explique sur Twitter « qu’un gouvernement minoritaire a produit de meilleurs résultats. La pression effectuée par les néo-démocrates au parlement a permis d’améliorer certaines mesures pour les Canadiens dans la réponse libérale face à la pandémie. Sans nous, tout cela ne serait pas arrivé. D’élire des néo-démocrates fait une grande différence. »

Le Parti Conservateur est représenté par Tony Orlando qui en sera à ses premiers pas en politique fédérale. La course dans Windsor-Ouest s’annonce très intéressante.

Essex

La candidate néo-démocrate Tracey Ramsey a la ferme intention de se battre pour reprendre son siège à Ottawa dans la circonscription d’Essex qu’elle a perdue en 2019 face au conservateur Chris Lewis, ancien conseiller municipal de Kingsville, homme d’affaires et pompier.

Le Parti libéral est représenté par l’avocate Audrey Festeryga qui tente sa chance pour une troisième fois à Essex. Le comté d’Essex comprend les municipalités de Lakeshore, Essex, LaSalle, Kingsville et Amherstburg. Les principaux enjeux pour cette région sont les infrastructures durables, les investissements stratégiques, un accès universel à Internet haute vitesse et le logement abordable.

« Il est temps d’agir de façon professionnelle et constructive pour Essex, explique dans un communiqué la candidate libérale qui a terminé troisième derrière Chris Lewis et Tracey Ramsey lors du dernier scrutin fédéral.

« L’équipe Trudeau s’est concentrée sur des questions fondamentales affectant la région dont l’appui aux familles et aux entreprises durant la pandémie de COVID-19. Les libéraux ont agi sur les dossiers du logement abordable, les frais de garderie, les changements climatiques et beaucoup plus.

« Les conservateurs et les néo-démocrates ont soit voté contre, ou menacé de voter contre tous les projets de loi proposés par le gouvernement libéral. Il est temps d’avoir une autre voix à Ottawa qui représente mieux les besoins des résidents d’Essex pour progresser. »

Quant à Chris Lewis, il a fait de la santé mentale son cheval de bataille pour sa réélection. « La pandémie a aggravé la crise dans le secteur de la santé mentale au Canada, dit-il sur son compte Twitter, spécialement chez les adolescents. Il est estimé qu’un Canadien sur cinq a souffert de la dépression, d’anxiété ou de trouble de stress post-traumatique.

« Au cours de la dernière session parlementaire, j’ai introduit une pétition demandant de l’appui pour la santé mentale des enfants et des jeunes. La pétition a été remise à cause du déclenchement des élections. Si la possibilité m’est donnée de représenter encore une fois la circonscription d’Essex à Ottawa, promouvoir les initiatives sur la santé mentale sera pour moi une priorité. »

Chatham-Kent-Leamington

La circonscription de Chatham-Kent-Leamington est restée conservatrice lors de l’élection fédérale de 2019 avec la victoire de Dave Epp avec plus de 46 % du vote populaire. Les conservateurs ont main mise sur cette région rurale dont l’agriculture est la principale industrie. Dave Van Kesteren avait représenté la bannière conservatrice pour quatre mandats consécutifs avant l’élection de son successeur lors du dernier scrutin.

M. Epp est un fermier de troisième génération de la région de Leamington. Depuis plusieurs années, il est membre de nombreux organismes communautaires et organisations agricoles dans la région de Chatham-Kent. Cette année, le député sortant aura de la compétition avec le représentant libéral Greg Hetherington et le néo-démocrate Dan Gelinas.

Élevé sur une ferme et propriétaire d’entreprise, Greg Hetherington se décrit comme un champion de la communauté et un défendeur des organismes de services sociaux et de charité. Il a organisé au fil des années de nombreuses collectes de fonds pour des organismes de la région, qu’il a aussi commandités et pour lesquels il a fait beaucoup de bénévolat.

Il milite pour de meilleurs soins de santé et a passé les 20 dernières années au conseil d’administration de la Fondation Chatham-Kent Health Alliance, en plus de 10 années à celui du Children’s Treatment Centre, aidant à amasser des millions de dollars pour les deux organisations.

Quant au candidat néo-démocrate Dan Gelinas, c’est un travailleur de l’industrie automobile à la retraite de Wheatley. Il a passé une bonne partie de sa vie à défendre les intérêts des Canadiens. Organisateur politique pour le NPD depuis la fin des années 1970, il a coordonné 42 élections fédérales, provinciales et municipales à travers le pays.

En 2014, il était le représentant provincial du NPD pour la circonscription de Chatham-Kent-Essex, recevant 31 % des votes. Une autre course à surveiller lors du prochain scrutin car le vote dans cette circonscription s’annonce très serré par la qualité des trois principaux candidats. Réponse le 20 septembre.