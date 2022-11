Le 19 octobre, la Ville de Windsor et le Comité local en immigration francophone Windsor-Essex et Chatham-Kent (CLIF-WECK) invitaient la communauté francophone pour le lancement d’un nouvel outil de cartographie des services permettant aux nouveaux arrivants francophones et réfugiés de localiser les services communautaires.

La présentation a eu lieu au Carrefour communautaire et était animée par Yasmine Joheir, présidente de la Table Franco-info et du CLIF-WECK.

« Je suis très heureuse d’être ici aujourd’hui et de participer à l’initiative Ma nouvelle communauté, dit-elle d’entrée de jeu. Comment tout ceci à commencer? En 2020-2021, le Windsor Essex Local Immigration Partnership (WELIP) s’est associé à l’équipe de géomatique de la Ville de Windsor pour mettre à jour l’application Ma nouvelle communauté afin de refléter les services d’établissement, de langue, d’emploi et les centres ethnoculturels actuels.

« Cette année, le WELIP a continué à travailler avec des partenaires tels que le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent, le CLIF-WECK et la Ville de Windsor pour s’assurer que l’outil de cartographie des programmes et des services soit pleinement accessible à tous les nouveaux arrivants, francophones et réfugiés. »

Cette application a donc été mise à jour et traduite en français pour les nouveaux arrivants francophones. De plus, la Ville a ajouté une ligne verte dans les résultats de recherche de tous les organismes qui offrent des services en français pour les repérer.

La différence entre cette application et l’outil de recherche de Google est que Ma nouvelle communauté se concentre uniquement sur les services et besoins de la clientèle immigrante et les coordonnées sont continuellement mises à jour, contrairement à Google qui mène souvent vers certains services qui ne sont d’aucun intérêt pour l’utilisateur.

C’est l’organisme Workforce Windsor-Essex qui gérera les commentaires et correctifs envoyés du public. « Le nouvel outil n’est pas parfait, loin de là, et vous y trouverez sûrement des erreurs, explique Michelle Suchiu, vice-présidente des partenariats stratégiques chez Workforce. Depuis la pandémie, des organismes pourraient avoir déménagé par exemple. Si c’est le cas, envoyez-nous un courriel et c’est avec plaisir que nous ferons les correctifs rapidement. »

Deux employés du département GIS de Windsor ont fait également une démonstration du nouvel outil en ligne que les résidents peuvent maintenant retrouver sur la page d’accueil du site Web de la municipalité sous l’onglet « Visitors », puis « Maps » et « MappMyCity ».

À la suite de cette présentation, le directeur général du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent, Didier Marotte, en a profité pour présenter à l’auditoire la nouvelle édition du Répertoire des services en français du Sud-Ouest, produit par Altomédia, dans laquelle son organisme a inséré une trousse de renseignements très utiles pour les nouveaux arrivants. La directrice générale de l’ACFO-WECK, Gisèle Dionne a fait de même avec sa Franco-trousse d’accueil pour immigrants francophones. La rencontre s’est terminée par un lunch offert par le Centre communautaire.

Photo : Yasmine Joheir, animatrice de la rencontre