(A.G.) Le 23 juin, environ 230 convives se sont réunis au pavillon du Club Ciociaro pour fêter la Saint-Jean-Baptiste entre amis, en famille et avec la communauté.

Organisée par le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), cette célébration a perpétué deux traditions importantes pour les francophones : le retour du souper au homard et le fameux pouding chômeur de Didier Marotte, directeur général du CCFWEK.

« Le homard était délicieux comme toujours. Les bénévoles ont fait un très bon travail avec le souper et le barbecue.

« En plus du pouding chômeur tant attendu, j’ai aussi préparé des tartes aux pacanes. L’orchestre de jazz de l’Essor, dirigé par Gabrielle Papineau, a mis de l’ambiance en jouant plusieurs airs connus et les membres du groupe ont été stupéfiants!

« La formation Bigg Wiggle a pris le relais et le plancher de danse s’est vite rempli. Les premières chansons étaient en français suivies de succès anglophones et espagnols. Nous sommes heureux d’avoir pu profiter d’une belle journée et sommes très satisfaits du résultat », conclut Didier Marotte qui a annoncé ce soir-là qu’il prendra sa retraite en 2024.

Photo: La famille Michaud n’a pas manqué ce rendez-vous!