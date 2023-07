Alexia Grousson

Le 25 juin, dans la cour de l’église Saint-Jérôme à Windsor, la communauté s’est réunie pour une journée festive afin de célébrer le 65e anniversaire de la paroisse.

Paroissiens et amis ont d’abord assisté à la messe des familles et messe d’adieu officiée par le père Robert Renaud. Pendant ce temps, 15 enfants ont reçu leur diplôme Étoile de la mini-pasto. La mini-pasto consiste en des cours de pastorale qui leur étaient offerts chaque dimanche. Ce diplôme reconnaît leur participation et leur implication au cours de l’année.

Pour le dîner, un barbecue avait été préparé par le comité social de la paroisse. « Nous sommes une communauté multiethnique. Nous avons donc eu un grand buffet composé de plusieurs mets (hot dogs, ailes de poulet, poulet jerk, beignets et autres délices). Les convives se servaient puis allaient s’asseoir où ils voulaient », raconte Maude Chalifour, membre du conseil d’administration de la paroisse Saint-Jérôme.

Un hommage particulier a été rendu à Anna Duguay, Raymonde Godin et Rolande Chauvin, trois fondatrices de la paroisse qui étaient présentes lors de cette journée. Un hommage chaleureux a également été offert aux pères Robert Renaud et Patrick Bénéteau, qui quittent Saint-Jérôme après y avoir passé trois ans. Le père Robert part pour une autre communauté à Sarnia; le père Kieran Alaribe lui succédera à Saint-Jérôme. Quant au père Patrick, il entreprendra des études en droit, à Ottawa et c’est le père Chris Gillespie qui prendra la relève.

« Après le repas, plusieurs activités ont été organisées, dont des jeux pour les enfants et de la danse. Un spectacle a aussi agrémenté l’après-midi. C’était vraiment fantastique », ajoute Mme Chalifour.

Environ 80 personnes ont répondu à l’appel pour célébrer ce moment important de l’histoire de Saint-Jérôme. Pauline Morais était l’organisatrice et animatrice de l’évènement. Elle a pu compter sur l’aide précieuse de Paul Lachance et l’appui de plusieurs commanditaires.

« Cela faisait longtemps que les paroissiens ne s’étaient pas rassemblés pour une activité de ce genre. C’est comme si, petit à petit, la paroisse reprend vie et nous avons une belle relève qui arrive », conclut Maude Chalifour. Un vœu pieux d’une jeune femme optimiste qui fait déjà partie de cette génération plus jeune et dynamique de la paroisse Saint-Jérôme.

Photo: De gauche à droite : Anna Duguay, Raymonde Godin, Pauline Morais et Rolande Chauvin