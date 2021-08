Le Comité commémoratif des anciens combattants de Windsor a organisé un rassemblement le 27 juillet pour commémorer le 68e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée devant le mémorial des anciens combattants de cette guerre aux jardins Dieppe, et se souvenir du sacrifice de tous les soldats qui ont perdu la vie entre 1950 et 1953.

« Le Canada est un pays pacifique, avec une identité propre et une culture diverse, nous permettant de bénéficier de nos libertés et d’une exceptionnelle qualité de vie grâce aux actions et sacrifices de ceux qui nous ont précédés. N’oublions jamais les sacrifices de nos voisins, des membres de nos familles et de nos amis. Nous nous souviendrons d’eux! », déclare le maire de Windsor, Drew Dilkens, sur son compte Facebook.

Longtemps considérée comme un conflit oublié, la guerre de Corée est maintenant reconnue comme un important chapitre de l’histoire militaire du Canada. D’ailleurs en Corée du Sud, il y a le Jardin commémoratif canadien de la guerre situé à Naechon, au nord-est de Kapyong-gun et tout juste au pied des collines que défendaient les Forces armées canadiennes lors de la bataille de Kapyong en avril 1951.

Le Jardin commémoratif abrite trois monuments. Sur l’un d’eux se trouve une plaque sur laquelle est décrit le rôle du Canada dans la guerre de Corée : « De 1950 à 1953, le Canada participa à la guerre de Corée dans le cadre d’une intervention multinationale des Nations Unies visant à protéger la Corée du Sud d’une invasion par la Corée du Nord. Compte tenu de la population du pays, les troupes terrestres, navales et aériennes du Canada formaient l’un des plus importants effectifs des forces onusiennes. En effet, quelque 27 000 Canadiens renoncèrent à la quiétude de leur foyer pour assurer la paix et la sécurité dans cette région éloignée de leur patrie. Cinq cent seize d’entre eux sacrifièrent leur vie au nom de cette noble cause. Reconnus pour leurs habiletés militaires et maintes fois décorés, ces valeureux Canadiens témoignèrent de l’engagement de leur pays à faire respecter les principes des Nations Unies. »

SOURCE – Site des anciens combattants du Canada

PHOTO (crédit: Drew Dilkens) – Quelques vétérans de la guerre de Corée étaient présents pour souligner les sacrifices ultimes des soldats Canadiens entre 1950 et 1953.