La fête de la Saint-Jean-Baptiste était de retour au Ciociaro Club, au grand bonheur des nombreux convives qui se sont présentés sur le site. Organisée par le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), la célébration marquait également le retour du souper au homard, une tradition pour les francophones de la région.

Plus de 200 personnes se sont déplacées par un temps chaud et humide, au grand soulagement du directeur général du CCFWEK, Didier Marotte. « Avec le retour progressif à une vie communautaire plus normale, nous ne savions pas à quoi nous attendre, si la communauté allait se déplacer en grand nombre pour notre fête. C’est très encourageant et agréable de revoir les francophones de chez nous se rassembler de nouveau pour célébrer. »

Deux spectacles étaient au programme pour la soirée de la Saint-Jean-Baptiste, soit le duo Mélanie Côté avec Donavon Lenabat, suivi en deuxième partie du groupe le plus populaire de Windsor pour faire danser les foules, Bigg Wiggle. Les organismes francophones de Windsor étaient tous présents, ayant réservé de grandes tables pour leurs membres. Les gens étaient heureux de sortir en famille et entre amis.

« Je suis venue pour célébrer la communauté francophone de Windsor-Essex et goûter au fameux pouding chômeur de Didier Marotte, raconte Emmanuelle Richez, professeure agrégée de science politique à l’Université de Windsor. Après deux années et demie de pandémie, ça fait du bien de se rassembler et de pouvoir rencontrer les francophones d’ici! »

L’atmosphère était propice à la fête et dès les premières notes de la chanson Milord, rendue célèbre par la regrettée Édith Piaf, une partie de l’auditoire a immédiatement applaudi et fredonné les paroles du refrain avec la chanteuse Mélanie Côté.

L’artiste originaire de Hearst dans le nord de l’Ontario avait choisi un répertoire approprié pour l’occasion avec des chansons populaires de la francophonie, dont Ma mère chantait toujours (Ginette Reno), Quand on est en amour (Patrick Normand), Aux Champs Élysées (Joe Dassin), La vie en rose (Édith Piaf) et Notre Place (Paul Demers).

Après sa prestation, un tirage 50/50 a été effectué et le groupe Big Wiggle a pris la relève vers 21 h pour faire danser les participants jusqu’en fin de soirée.

Photo: Emmanuelle Richez et Tom Sobocan ont profité de l’occasion pour déguster du homard.