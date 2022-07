Au cours des deux dernières saisons, Parcs Canada et les collaborateurs de la campagne #PourLamourDesParcs ont observé une augmentation importante du nombre de visiteurs dans les aires naturelles de l’Ontario.



La campagne #PourLamourDesParcs vise à soutenir ce regain d’intérêt en sensibilisant les visiteurs à un comportement responsable et en s’attaquant aux incidents de visite courants qui nuisent à la fois à l’appréciation et à la conservation des lieux précieux de l’Ontario. Ces incidents comprennent, entre autres, les déchets et déversements de détritus, les interactions entre l’homme et la faune (nourrir les animaux sauvages et s’approcher d’eux), la randonnée hors des sentiers, le vandalisme, la baignade dans des aires non désignées et l’enlèvement d’éléments naturels, notamment des fleurs, des pierres, du bois flotté, etc.



L’année dernière, l’augmentation du nombre de visiteurs et les mauvais comportements ont suscité l’adoption d’une approche collaborative pour examiner de quelle manière Parcs Canada et Parcs Ontario communiquent avec les visiteurs et les éduquent avant leur arrivée dans les parcs de la province afin de favoriser une visite sécuritaire et agréable. Le nouvel intérêt pour les parcs et les lieux protégés était également l’occasion d’établir un lien avec les nouveaux visiteurs et les Ontariens, afin de fournir des renseignements essentiels sur les comportements souhaités dans les aires protégées.



Cette année, #PourLamourDesParcs sera une campagne coordonnée sur les médias sociaux qui sera diffusée, promue et amplifiée par une liste croissante d’organisations participantes, dont Parcs Canada, Parcs Ontario, la Commission des parcs du Niagara, Conservation Ontario et Camping In Ontario. Le but de cette campagne est d’unir tous les visiteurs des espaces naturels dans un objectif commun de gestion responsable et de sécurité, #PourLamourDesParcs.



Toutes les aires protégées, gérées par les organisations participantes, offrent de formidables expériences aux visiteurs, surtout lorsqu’ils sont bien préparés pour leur visite. Les règles du parc sont en place pour assurer la sécurité des visiteurs et le bien-être des espèces vivant dans le parc, afin que les générations actuelles et futures puissent continuer à profiter de ces lieux.



Parcs Canada veut que les visiteurs apprécient leurs expériences dans la nature. La meilleure façon d’y parvenir est de bien se préparer, notamment en apprenant les règles du parc, en faisant des recherches sur les lieux que vous souhaitez visiter avant de vous déplacer et en vous assurant que vous avez les réservations, les permis, les fournitures, les connaissances et l’équipement nécessaires.



Les organisations participant à cette campagne soutiennent la protection des paysages naturels et culturels importants et encouragent les visiteurs à les apprécier, à s’en inspirer et à en profiter. Lorsque les parcs sont bondés, ou lorsque les visiteurs arrivent sans être préparés et ne connaissent pas ou décident de ne pas respecter les règles du parc, cela nuit à leur expérience et à celle des autres. Parcs Canada désire que les Ontariens aiment et respectent ces lieux naturels précieux pour léguer aux générations actuelles et futures les mêmes possibilités que les leurs.

