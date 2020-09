Cette année, la rentrée scolaire représente tout un défi pour les conseils scolaires de la région qui devront composer avec la nouvelle réalité sanitaire, et les conseils francophones n’y font pas exception. Autant dans les écoles du Conseil scolaire Viamonde que dans celles du Conseil scolaire catholique Providence, les dernières semaines ont été stressantes pour préparer l’arrivée des élèves.

Viamonde

Depuis le 8 septembre, toutes les écoles du Conseil scolaire Viamonde sont ouvertes pour un enseignement du programme complet et une instruction en classe selon un mode de fonctionnement traditionnel, du lundi au vendredi. Cela s’applique aux élèves de la maternelle à la 12e année et le tout est encadré par des protocoles de santé et de sécurité renforcés. Les élèves qui ont choisi ce modèle sont en classe cinq jours par semaine.

Ceux qui ne se présentent pas en personne doivent obligatoirement suivre les cours à distance. Pour les parents qui ont choisi l’enseignement volontaire à distance pour leurs enfants, ces derniers ont accès à du matériel d’apprentissage disponible en ligne pour favoriser l’apprentissage asynchrone (activités ou travaux d’apprentissage autonome à faire à la maison) comme synchrone (quand l’élève est en ligne et en direct avec l’enseignant) pendant la journée scolaire. La présence des élèves est obligatoire aux périodes d’enseignement synchrone. Au conseil Viamonde, de 15 % à 17 % des élèves, selon leur année d’étude, suivent le programme d’enseignement à distance.

À l’École secondaire de Lamothe-Cadillac de Windsor, c’est un début peu ordinaire pour le nouveau directeur, Serge Akpagnonite. « Notre défi est tout le changement qui arrive avec la réorganisation des cours, le réaménagement des classes selon les normes du ministère de l’Éducation et du Conseil, et le respect des normes de distanciation, dit-il.

« Comme nouveau directeur, chaque personne qui accepte ce poste a une mission à accomplir ou quelque chose qu’elle aimerait améliorer. Dans mon cas, je veux simplement porter cette école un pas plus loin. C’est déjà une très bonne école secondaire. Je veux simplement faire tout ce qu’il faudra pour que quiconque vient de l’extérieur soit modelé sur notre vision du monde et de l’éducation. « Nous sommes tous les mêmes. Nous devons tous cohabiter avec respect car nous sommes des citoyens du monde.

« En termes d’excellence académique, la première année en sera une de consolidation, pas de changement. Mon plus grand souhait pour l’année scolaire 2020-2021, quel que soit le mode d’apprentissage choisi, est que les élèves réussissent bien leur année scolaire. »

L’école connaît une augmentation d’environ 10 % du nombre de ses élèves cette année.

Providence

Le Conseil scolaire catholique Providence procède à une rentrée scolaire échelonnée qui tient compte de tous les élèves et vise à apporter une aide intensive à certains groupes qui ont été les plus touchés par l’éclosion de la COVID-19.

Les jeunes de la maternelle à la 8e année retournent donc à l’école selon le mode traditionnel, ce qui signifie que les élèves sont en classe chaque jour de la semaine et suivent une programmation scolaire régulière. Ils sont regroupés dans une même cohorte, c’est-à-dire qu’ils restent avec le même groupe d’enfants tout au long de la journée, y compris pendant la récréation et le dîner, avec une exposition limitée à plusieurs enseignants ou à un grand nombre de camarades.

Chaque groupe d’enfants est supervisé par la même personne qui, si possible, enseigne toutes les disciplines du programme d’étude. Les enseignants spécialisés et les enseignants en arts peuvent toujours se rendre dans les classes pour enseigner leur matière en suivant les protocoles de santé et de sécurité renforcés des bureaux de santé locaux.

Les élèves peuvent également sortir de leur local pour bénéficier de soutien supplémentaire, mais les contacts directs et indirects dans les écoles sont limités à environ 50 personnes.

Pour les élèves qui ont choisi de se prévaloir de l’apprentissage à distance, le programme d’étude est présenté sur la plateforme Web. Tous les jours, une période est prévue au cours de laquelle l’enseignant établit un lien entre les élèves en classe et ceux à la maison par le biais d’un apprentissage diffusé simultanément en ligne.

Pour l’agent de liaison communautaire de Providence, Hussein Kawas, les vrais défis commencent le jour de la rentrée, pas avant.

« Pour notre Conseil, les défis se présenteront lorsque les différents groupes d’élèves seront tous arrivés à l’école, indique M. Kawas. Mais pour moi, ce sera de préparer des activités communautaires tout en respectant les normes de distanciation.

« Un bon exemple sera le lever du drapeau franco-ontarien le 25 septembre. Il faudra vraiment tout évaluer, tout prendre en considération car habituellement, des milliers de jeunes y participent chaque année devant les diverses mairies de la région et dans leurs écoles respectives.

« Nous penchons présentement vers un lever du drapeau virtuel, en collaboration avec l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario qui coordonnera l’activité avec les ACFO locales et les conseils scolaires.

« Nous devrons préparer plusieurs activités de façon interactive telles que des vidéos où les jeunes pourront découvrir certains partenaires communautaires. Nous devrons trouver d’autres cheminements pour nos activités communautaires habituelles, de nouvelles formules qui seront très certainement virtuelles. Mais rien n’est insurmontable et nous continuerons à construire ce pont entre la communauté et les écoles, malgré les défis que pose la COVID-19. »

PHOTO – Les membres du personnel enseignant du Conseil scolaire catholique Providence étaient de retour le 1er septembre dernier pour deux jours de formation à l’école secondaire E.J. Lajeunesse.