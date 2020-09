Le gouvernement de l’Ontario investit 25 millions $ pour élargir l’accès à son Programme de soins dentaires pour les aînés (POSDA). Ces fonds viendront appuyer 78 projets d’infrastructure à l’échelle de la province, notamment la construction de nouvelles cliniques dentaires et la rénovation des installations existantes.

La province créera également huit nouvelles cliniques dentaires mobiles qui iront à la rencontre des clients, facilitant ainsi l’accès des aînés vulnérables aux soins dentaires dont ils ont besoin.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné le 1er septembre dernier de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, et du ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité, Raymond Cho, pour faire cette annonce.

« Notre gouvernement a promis aux personnes âgées à faible revenu de la province qu’elles recevraient gratuitement des soins dentaires courants ― et c’est une promesse tenue, a déclaré le premier ministre. Dans le cadre de la prochaine phase du Programme de soins dentaires pour les aînés, nous renforçons notre engagement en augmentant le nombre de cliniques dentaires mobiles. Nous faisons venir les fournisseurs de soins dentaires essentiels directement auprès des personnes âgées et améliorons l’offre de traitements dans les zones mal desservies. »

Les fonds investis serviront à construire de nouvelles cliniques dentaires ainsi qu’à moderniser et agrandir les installations existantes dans les bureaux de santé publique, les centres de santé communautaires qui participent au POSDA et les centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones. Ces projets devraient être achevés d’ici le 31 mars 2021.

Les fonds seront répartis comme suit : 11,6 millions $ pour 50 projets de modernisation et d’agrandissement de cliniques existantes, et 13,3 millions $ pour 28 projets de construction de nouvelles cliniques qui amélioreront l’offre de services dentaires dans les zones mal desservies. Ces projets comprennent la création de huit nouvelles cliniques dentaires mobiles.

« Notre gouvernement investit dans des projets d’infrastructure de soins dentaires à l’échelle de la province afin de s’assurer que les personnes âgées à faible revenu bénéficient d’un accès meilleur et plus rapide aux services dont elles ont besoin, peu importe où elles vivent, a souligné la ministre Elliott. Le Programme de soins dentaires pour les aînés est un élément clé de notre plan visant à éliminer les soins de santé de couloir en procurant aux personnes âgées l’accès à des soins dentaires de qualité et en réduisant le nombre de leurs visites à l’hôpital. »

Dans le cadre du POSDA, l’Ontario réduit le nombre de visites non essentielles à l’hôpital et contribue à éliminer les soins de santé de couloir, à prévenir les maladies chroniques et à améliorer la qualité de vie et le bien-être général des personnes âgées admissibles.

« Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que nos personnes âgées restent en sécurité et en bonne santé, ajoute le ministre Cho. L’élargissement du Programme de soins dentaires pour les aînés et l’offre de services mobiles permettront à ceux qui ont des difficultés à se déplacer ou qui vivent dans des régions rurales ou éloignées de la province d’accéder plus facilement aux soins dont ils ont besoin. »

Les aînés admissibles peuvent présenter une demande au programme en ligne ou se présenter à un bureau de santé publique pour obtenir un formulaire de demande. On estime que 100 000 aînés pourront profiter annuellement de ce programme lorsqu’il sera entièrement mis en œuvre.

Les deux tiers des aînés à faible revenu n’ont pas accès à une assurance dentaire.

Le nouveau programme de soins dentaires sera offert par l’intermédiaire des bureaux de santé publique, y compris certaines cliniques de soins dentaires mobiles, ainsi que des centres de santé communautaires et des centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones participants.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO (crédit: Ford Nation) – Le premier ministre Doug Ford