La cloche centenaire de l’ancienne école S.S. #4 Dover qui était installée devant l’École secondaire de Pain Court (ÉSPC) a été volée de son socle entre le 13 mars et le 22 avril dernier, au début du confinement lié à la COVID-19. Le Service de police a indiqué que ce vol a été planifié puisque les caméras autour de l’école ont été détournées vers le ciel avant que la cloche disparaisse.

Cette cloche de 250 livres fait partie intégrante de l’historique du canton de Dover et de la communauté, et est un élément important de l’école secondaire francophone du village depuis que les familles de Cyriel et Zoe Delrue l’ont offerte à ÉSPC en juin 2012. Cette cloche est dédié à la mémoire de tous ceux qui ont franchi les portes de l’école S.S. #4 Dover.

À l’origine en 1937, l’ÉSPC s’appelle « Pain Court Continuation School » et on la retrouve à l’intérieur de l’école Sainte-Catherine. En 1953, une nouvelle école est construite sur la rue Notre-Dame et porte le nom « École H. J. Payette Continuation School ». En 1972, elle prend officiellement le nom « École secondaire de Pain Court » et compte 120 élèves. Aujourd’hui, l’école secondaire catholique de Pain Court accueille près de 200 élèves provenant des régions de Chatham-Kent, Essex et Lambton.

L’ancienne école Dover n’avait que deux classes et a éduqué les enfants des agriculteurs de l’ancien comté de Dover de 1900 à 1969 sur le chemin Winter Line. La cloche résonnait tous les matins au début des classes et faisait partie intégrante du quotidien des familles vivant autour de Pain Court.

Une récompense de 1000 $ est maintenant offerte à quiconque aura des renseignements qui permettront le retour de la cloche sur son socle. Ce sont deux anciens élèves de Dover, Gerard Delrue et Frank Letourneau qui ont décidé récemment d’offrir 500 $ chacun pour aider à la récupérer.

Le Service de police demande à quiconque possédant des renseignements sur ce vol de communiquer avec lui au 519 436-6600, poste 222. Les appels anonymes seront aussi acceptés en téléphonant à Crime Stoppers au 1 800 222-TIPS (8477).

PHOTO – Le socle vide devant l’école secondaire à Pain Court