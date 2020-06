La pandémie de la COVID-19 a eu de graves répercussions économiques sur les entreprises et les organismes à travers le pays. Le secteur du tourisme a été durement touché, puisque les voyages et les activités liées au tourisme ont cessé. Dès le début, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures pour soutenir les secteurs touchés par la pandémie, notamment le Fonds d’aide et de relance régionale (FARR), lancé le 13 mai.

Ce fonds national de 962 millions $, mis en œuvre par les agences de développement régional du Canada, vise à soutenir les entreprises et les PME touristiques du pays qui n’ont pu bénéficier des mesures d’aide fédérales existantes. Dans le Sud de l’Ontario, FedDev Ontario fournit 213 millions $ pour appuyer les PME de la région.

Le site de l’Association de l’industrie touristique de l’Ontario soutient l’industrie touristique dynamique et diversifiée de l’Ontario et défend l’importance de cette industrie pour le développement économique et la création d’emplois. C’est pourquoi l’honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a annoncé le 31 mai dernier que l’Association de l’industrie touristique de l’Ontario (TIAO) recevra 30 millions $ de FedDev Ontario, provenant du FARR, pour apporter une aide financière aux organisations de marketing de destinations (OMD) à travers le Sud de l’Ontario qui ont connu un manque à gagner important.

Les OMD sont essentielles aux secteurs du tourisme locaux dans les collectivités de l’ensemble de la région. Le financement accordé par la TIAO aidera les 66 OMD du Sud de l’Ontario à attirer à nouveau les visiteurs dans les collectivités locales à mesure que l’économie rouvrira.

Cela permettra de générer de nouveaux revenus pour les PME dépendantes du tourisme et de contribuer à la reprise économique locale dans les collectivités de la région. Les demandes de financement peuvent être soumises en ligne à partir du 5 juin. Pour d’autres renseignements sur la façon de faire une demande, visitez www.tiaontario.ca.

Le secteur du tourisme canadien présente au monde entier sa culture, sa diversité, sa beauté naturelle et ses expériences uniques. Il génère des avantages économiques importants dans tout le pays et soutient un emploi sur dix. Les fonds octroyés en partenariat par le biais de FedDev Ontario et TIAO contribueront à soutenir la reprise économique de ce secteur essentiel dans les mois à venir.

« Notre secteur du tourisme et les 1,8 million de personnes qu’il emploie dans l’ensemble du Canada ont été durement touchés par la pandémie de la COVID-19, et nous sommes là pour eux, explique Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario. Pendant la Semaine nationale de sensibilisation au tourisme, notre message au secteur et à ceux qui en dépendent est clair : nous travaillons avec vous pour atténuer l’impact de la pandémie de la COVID-19. Nous travaillons avec vous à la réouverture de notre économie afin de revenir en force. »

« Des vignobles locaux aux attractions naturelles, nous voulons soutenir les entreprises dont les activités se situent dans ce secteur afin qu’elles puissent continuer à mettre en valeur les attraits de notre région, ajoute Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario). Le partenariat de FedDev Ontario avec l’Association de l’industrie touristique de l’Ontario permettra d’atteindre cet objectif, en fournissant des fonds ciblés aux organisations les mieux outillées pour commercialiser les attractions touristiques du Sud de l’Ontario et les maintenir en bon état. »

L’Association de l’industrie touristique de l’Ontario représente 200 000 entreprises et 400 000 employés et s’occupe des questions politiques urgentes qui ont un impact sur l’industrie du tourisme en Ontario. Les membres des organisations de marketing de destinations comprennent généralement des hôtels, des restaurants, des organisations de transport, des opérateurs touristiques, des détaillants et d’autres entreprises dépendantes du tourisme dans une collectivité locale. En Ontario, le tourisme représente 39,4 milliards $ du PIB et soutient directement et indirectement plus de 820 000 emplois.

SOURCE : Gouvernement du Canada

PHOTO: De nombreux visiteurs de la région s’arrête au parc national de la Pointe-Pelée