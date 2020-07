Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford a annoncé le 6 juillet dernier que Leamington et Kingsville passaient dès le lendemain à la phase 2 du déconfinement de la province, une étape très attendue dans cette région agricole du Sud-Ouest alors que ces deux municipalités étaient les dernières à le faire étant aux prises avec d’importantes éclosions de COVID-19 parmi les travailleurs agricoles.

La région de Windsor-Essex a pu passer cette étape le 25 juin dernier. Dans sa conférence de presse quotidienne à Queen’s Park, M. Ford a déclaré que Kingsville et Leamington pouvaient rejoindre le reste de la province à partir de 12 h 01, le 7 juillet dernier. Il a aussi indiqué qu’il viendrait prochainement visiter les deux villes et qu’il se ferait couper les cheveux chez un barbier de Kingsville ou Leamington.

Pour la mairesse de Leamington, Hilda MacDonald, le déconfinement est une nouvelle rassurante et amène une dose d’optimisme dans une région où les petites et moyennes entreprises se débattent pour leur survie depuis le début de cette pandémie. Mme MacDonald était très heureuse de cette décision de la province : « C’est énorme et une bouée de sauvetage pour nos commerçants, vraiment! Et pour les résidents, c’est un signe d’espoir. À tout le moins, c’est un signe de vitalité qui permettra de revenir à un certain niveau que j’espère similaire à ce que c’était auparavant. Je suis optimiste que la situation de la COVID-19 chez les travailleurs migrants est sous contrôle. » Elle a confirmé avoir reçu le 6 juillet dernier deux appels d’opérateurs de fermes agricoles qui lui ont signalé que tous leurs employés avaient reçus récemment des résultats négatifs à la COVID-19.

Lisa Bradt, présidente de la Leamington Uptown Business Improvement Association, a déclaré que « de passer à la phase 2 amène un peu de vitalité au centre-ville avec l’ouverture des patios et terrasses devant les restaurants, et des services tels que les salons de coiffure et barbiers. Ce n’est évidemment pas parfait, mais espérons que nous ne serons pas seules encore quand la province passera à la phase 3 du déconfinement ».

Lors de la première journée de la phase 2 à Leamington, le maire de Windsor, Drew Dilkens a rejoint la mairesse MacDonald, des employés de la municipalité et des bénévoles pour remettre gratuitement des bouteilles de désinfectant pour les mains aux résidents de la région. Un geste de solidarité municipale bien apprécié par la population et les participants à cette activité de sensibilisation aux normes d’hygiène sanitaire suggérées par le Bureau de santé de Windsor-Essex.

PHOTO (crédit : Municipalité de Leamington) – Employés et bénévoles ont aidé la mairesse de Leamington à distribuer des bouteilles de désinfectants pour les mains le mardi 7 juillet.