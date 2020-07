La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l’Ontario. La pandémie de COVID-19 n’a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l’économie. C’est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et ils continuent de regarder vers l’avenir pour voir ce qu’ils peuvent faire de plus.

Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport en commun jouent un rôle clé pour offrir des services de transport durables et abordables qui permettent aux Ontariens de se rendre au travail, à l’école et aux services essentiels à temps, et de rentrer chez eux en toute sécurité à la fin de la journée.

Le 7 juillet dernier, Irek Kusmierczyk, député de Windsor-Tecumseh et secrétaire parlementaire de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, au nom de Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Rick Nicholls, député provincial de Chatham-Kent-Leamington, au nom de Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure de l’Ontario, Gary McNamara, maire de Tecumseh, et Drew Dilkens, maire de Windsor, ont annoncé le financement de neuf projets qui permettront de mieux relier les résidents de Windsor au réseau de transport en commun, d’encourager le transport actif et d’améliorer la qualité de l’ensemble du réseau de transport en commun, ainsi que d’un projet de sentier polyvalent à Tecumseh.

À Windsor, l’achat de 19 autobus permettra à la ville de remplacer 16 autobus qui ont dépassé leur durée de vie utile et d’ajouter trois autobus afin d’accroître la capacité du parc de véhicules et de répondre aux besoins du réseau. De plus, la construction et la remise en état de trottoirs, de sentiers et de pistes cyclables dans toute la ville permettront aux piétons et aux cyclistes de se rendre à destination plus facilement et en toute sécurité, ou d’accéder directement au réseau de transport en commun.

À Tecumseh, on construira un nouveau sentier polyvalent de trois kilomètres afin de relier le hameau de Tecumseh au réseau de transport en commun de Tecumseh, ce qui permettra aux résidents d’accéder plus facilement au transport en commun. Ensemble, ces investissements faciliteront le transport actif et permettront aux résidents de se déplacer plus facilement et en toute sécurité dans leur collectivité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 12,6 millions $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du plan d’infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l’Ontario fournit 10,5 millions $, la Ville de Windsor fournit plus de 25,1 millions $ et la contribution de la municipalité de Tecumseh s’élève à 580 314 $.

« Il est essentiel d’investir dans des réseaux de transport en commun modernes et mieux reliés aux réseaux de transport actif pour bâtir les collectivités saines et durables de demain. Les importantes améliorations qui seront apportées au parc de véhicules de transport en commun de Windsor ainsi qu’aux pistes cyclables et aux trottoirs de Windsor et de Tecumseh permettront aux résidents d’accéder plus facilement aux services dont ils ont besoin. Ces projets sont d’excellents exemples de collaboration avec nos partenaires pour construire des infrastructures qui relient nos collectivités et servent les Canadiens », explique Irek Kusmierczyk.

Gary McNamara, maire de Tecumseh

« Je suis déterminé à aider notre collectivité à devenir aussi accessible que possible pour tous, ajoute Drew Dilkens. Grâce à des investissements stratégiques dans nos budgets d’immobilisations de 2019 et de 2020, et au vote unanime du conseil municipal pour adopter le plan directeur du transport en commun, nous modernisons le réseau de transport en commun de Windsor. Grâce à notre investissement de 3,7 millions $ dans le parc de véhicules et les infrastructures de transport en commun, ainsi qu’à cette généreuse aide financière de nos partenaires fédéraux et provinciaux, nous pouvons mettre 19 nouveaux autobus à la disposition de notre collectivité, ce qui nous aide à tenir notre promesse de créer de nouveaux itinéraires, d’offrir des correspondances plus directes et des heures de service prolongées, de favoriser la croissance économique, d’améliorer le service à la clientèle et de disposer d’un parc de véhicules plus grand et plus moderne afin de mieux répondre aux besoins de notre collectivité en pleine croissance, en plus de réduire le stress sur notre environnement. »

« Notre projet de transport en commun vise à relier le transport actif au service de transport en commun de Tecumseh grâce à la construction d’un sentier polyvalent sur le chemin Lesperance, entre les routes de comté 22 et 42. Ce nouveau sentier améliorera l’accès au transport en commun et aux réseaux de sentiers établis et cadre parfaitement avec la priorité du conseil municipal de développer les infrastructures durables de la ville. Le sentier polyvalent de 2,4 mètres de large sera aménagé du côté ouest de Lesperance, sur un tronçon de 3 km. Nous sommes heureux à l’idée de lancer ce projet au cours de la prochaine année et d’offrir aux résidents de meilleures possibilités d’accéder au service de transport en commun et de rester actifs », conclut Gary McNamara.

SOURCE : gouvernement de l’Ontario

PHOTO: Drew Dilkens, maire de Windsor