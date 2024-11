L’installation de la deuxième œuvre d’art public commandée dans le cadre du projet du Pont international Gordie-Howe (PIGH) est en cours. Intitulée Aazhoge, cette sculpture autoportante de trois mètres de haut est un reflet contemporain de la culture et les traditions des peuples autochtones du Canada, en particulier des Premières Nations anichinabées locales.

Aazhoge est le mot anichinabé qui signifie « pont » et peut également signifier traverser ou voir d’autres plans d’existence. Créée par l’artiste anichinabé renommé Michael Belmore, l’œuvre d’art est située bien en vue dans le point d’entrée canadien, visible par les voyageurs qui entrent et sortent du Canada.

« Je suis heureux d’avoir été sélectionné pour créer une œuvre d’art pour ce projet, car celui-ci offre la possibilité d’une exploration opportune de la liminalité, pierre angulaire de ma pratique artistique. Que nous marchions dans une forêt ou que nous traversions un pont, en tant qu’êtres humains, nous observons constamment notre environnement, nous créons des liens entre les choses qui nous entourent, nous cherchons des modèles, des signes ou même des messages. En créant cette sculpture, je souhaite faire des liens avec la nature et l’industrie, à la fois passées et présentes », déclare l’artiste.

Des éléments symboliques sont incorporés dans la conception de l’œuvre. La structure en acier inoxydable reproduit la courbe d’un morceau d’écorce de bouleau, un matériau important pour les Anichinabés locaux en raison de son utilisation dans les abris et les moyens de transport ancestraux, ainsi que comme moyen de partage des connaissances.

Le mot Aazhoge est épelé en code ASCII, une norme d’encodage de caractères pour la communication électronique, est écrit de manière à évoquer les perles de wampum. L’artiste utilise souvent le code ASCII comme moyen mnémotechnique, à l’instar des perles de wampum qui étaient autrefois utilisées pour transmettre des informations.

Le Conseil des Trois Feux est représenté par trois flammes libérées par un animikiig, un Oiseau-Tonnerre ou un esprit. Le Conseil des Trois Feux est composé des peuples Ojibwé, Outaouais et Potéouatamis qui considèrent cette région comme leur territoire ancestral. Cette décision a été prise en tenant compte des commentaires de la Première Nation de Caldwell et de la Première Nation de Walpole Island.

« L’œuvre de M. Belmore est stratégiquement située dans le point d’entrée canadien, de sorte qu’elle peut être observée par tous ceux qui traversent le site du PIGH de manière égale. C’est avec respect et fierté que, par le biais de cette installation artistique, nous offrons une occasion positive de réflexion, d’apprentissage et de célébration tout en honorant la culture autochtone, les traditions et les terres de la Confédération des Trois Feux, qui ont fait vivre les habitants de cette région pendant des milliers d’années », explique Charl van Niekerk, directeur général de l’Autorité du pont Windsor-Détroit.

Le programme d’art visuel du projet du PIGH vise à créer des œuvres d’art mémorables, de grande qualité et compatibles avec l’importance internationale du pont, ainsi qu’à célébrer et à promouvoir la créativité et l’amitié entre le Canada et les États-Unis. Il comprend trois composantes d’art public inspirées des commentaires reçus du public lors de l’étude sur le passage international de la rivière Détroit, une œuvre d’art commémorative du chemin de fer clandestin et plusieurs initiatives artistiques locales financées par le plan d’avantages pour la communauté.

Source : Pont international Gordie-Howe