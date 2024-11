Le 19 octobre, l’Association des communautés francophones de l’Ontario, section de Windsor-Essex, Chatham et Kent (ACFO WECK) et le Bookfest ont organisé un Festival du livre axé sur le rapprochement des communautés. L’événement s’est déroulé en ligne, permettant ainsi à un public varié d’y participer.

Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – Le Rempart

Cette année, le Festival du livre de Windsor a mis l’accent sur l’intersectionnalité, qui admet que les personnes possèdent plusieurs identités et font face à des défis particuliers à l’intersection de ces identités.

Dans le cadre de ce festival, le Bookfest a proposé à l’ACFO WECK une liste d’auteurs francophones. Après une sélection rigoureuse, deux écrivains primés ont été retenus pour partager leur travail. Il s’agit de Fanny Britt, autrice de Faire les sucres, et Éric Chacour, auteur de Ce que je sais de toi. Leur présence a apporté une valeur ajoutée à l’événement et témoigne de l’importance de la littérature francophone.

Une douzaine de personnes se sont réunies virtuellement pendant une heure et demie, offrant un espace d’échange et de partage autour de la littérature. Les deux auteurs ont eu l’occasion de lire des extraits de leurs ouvrages. Ils ont captivé ainsi l’auditoire avec des récits touchants.

L’événement a été animé par une modératrice, qui a posé des questions pertinentes concernant les thèmes abordés dans les livres. Les participants ont également posé des questions, ce qui a permis d’approfondir la discussion et d’explorer les intentions littéraires des écrivains.

Dans son roman, Fanny Britt explore la désintégration d’un couple, Adam et Marion, dont la vie apparemment réussie se confronte à celle de Celia, qui perçoit des vérités sur le monde avant eux. À travers des scènes à la fois cinglantes et tendres, l’autrice interroge les privilèges, les liens entre les vies et la dynamique entre ceux qui aiment et ceux qui sont exploités.

Éric Chacour, quant à lui, parle d’un jeune médecin, nommé Tarik, qui mène une vie bien ordonnée et se retrouve bouleversé par la rencontre d’une personne apparemment incompatible, qui remet en question son mariage, sa carrière et ses certitudes. Confronté à un dilemme existentiel, Tarek est forcé de choisir l’exil pour échapper à ce bouleversement.

Deslyn Tracey, coordonnatrice d’événements à l’ACFO WECK, souligne l’importance de cette initiative : « La langue française est en minorité dans la région de Windsor et les occasions de la célébrer sont plutôt rares. Pour cela, le Festival du livre est un moyen de se rassembler et de discuter en français. »

En somme, cette initiative démontre que la littérature est un puissant vecteur de rapprochement et d’union, rappelant à tous l’importance de préserver et de célébrer la langue française. Les participants sont repartis avec non seulement de nouvelles lectures à explorer, mais aussi un sentiment renouvelé d’appartenance à une communauté dynamique et engagée.

Photo (Crédit : Justine Latour) : Fanny Britt, autrice de Faire les sucres et Éric Chacour, auteur de Ce que je sais de toi