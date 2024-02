Alexia Grousson

Pour faire suite à la subvention Programme d’appui à la francophonie ontarienne obtenue par le Réseau des femmes du sud-ouest de l’Ontario (RFSOO), une formation unique pour les femmes souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat a vu le jour, en partenariat avec le Collège Boréal et l’organisme Women’s Entreprise Skills Training of Windsor.

« Cette formation fait partie intégrante de notre mission sur l’autonomisation des femmes qui, bien sûr, passe par l’aspect financier. L’entrepreneuriat est une des façons pour l’être. Avec la Formation Entrepreneuse, les participantes auront acquis les bases pour créer une entreprise avec les outils nécessaires et pour préparer un plan d’affaires détaillé. À la fin, elles obtiendront un certificat de formation », explique Medleen Menelas, coordonnatrice des projets au RFSOO.

La Formation Entrepreneuse comporte deux étapes : des cours en ligne et un Salon des entrepreneuses. Les cours sont dispensés le jeudi, pour une période de trois heures et demie, par la directrice générale d’Épelle-Moi Canada, Dorine Tcheumeleu.

« Mme Tcheumeleu a été choisie par le Collège Boréal, car, en plus d’être une excellente enseignante, elle est connue dans la communauté. Nous sommes aussi contentes que ce soit une femme qui puisse donner cette formation », relate Mme Menelas.

Le cours est divisé en six modules : la base de l’entrepreneuriat, les stratégies de positionnement, l’emplacement de l’entreprise, les aspects financiers, l’option création d’entreprise et les composantes du plan d’affaires.

Cette formation est accessible aux femmes francophones de 16 ans et plus vivant dans les régions de Windsor, London, Sarnia et Chatham et s’étend sur trois mois, de janvier à mars.

Lors de la cérémonie officielle du lancement de Formation Entrepreneuse le 8 janvier, le RFSOO et ses partenaires, ainsi que des participantes, se sont réunis au Collège Boréal à Windsor. Une trentaine de personnes y ont assisté.

Le RFSOO a présenté sa mission et son projet. Martin Junior, chargé de projets au programme Services en immigration du Collège Boréal, a fait une présentation du cours avec l’interface utilisée pour celui-ci. L’activité s’est conclue par une session de réseautage.

« C’était un moment convivial avec beaucoup d’énergie. Tout le monde était très excité par le projet car il nous tient vraiment à cœur. Celui-ci a un impact sur la vie des femmes et va même jusqu’à la changer. Un bon nombre de participantes ont déjà des idées concernant leur future entreprise et il y a beaucoup de passion dans leurs paroles », conclut Medleen Menelas.

Le Salon des entrepreneures aura lieu le 9 mars au Collège Boréal et aura pour thème Inspiration naturelle. Plusieurs activités sont prévues dont des ateliers et des séminaires sur l’équilibre, le travail du personnel et le bien-être en entrepreneuriat.

Photo (RFSOO) : Des membres du RFSOO et leurs partenaires lors du lancement de la Formation Entrepreneuse au Collège Boréal de Windsor.