Le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) vient d’annoncer la nomination de Marine Lefèvre au poste de gestionnaire des programmes et services subventionnés. À ce titre, elle veillera notamment à la mise en œuvre et au développement de services d’immigration de qualité qui répondent aux besoins locaux.

« Elle sera sur tous les projets subventionnés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, en collaboration avec les travailleurs en établissement dans les écoles et ceux des connexions communautaires », commente Yasmine Joheir, directrice générale de l’organisme.

Depuis son arrivée à Windsor en 2006, Marine Lefèvre a appris à connaître, à évaluer et à comprendre la réalité, la diversité et les défis auxquels font face les communautés francophones de la province, en particulier celles du Sud-Ouest.

Historienne de formation, elle a travaillé pendant plus de 10 ans dans le milieu médiatique à Windsor où elle s’est employée à rapporter les événements qui touchent la communauté.

Bénévole au sein de plusieurs organismes, elle a également été amenée à collaborer avec différents acteurs et intervenants communautaires de la scène locale, provinciale et nationale. Sa connaissance de la région, son réseau et son dynamisme en font un excellent atout pour le CCFWEK et son avenir.

« Nous sommes convaincus que ses qualifications et son expertise correspondent aux besoins de la communauté et du CCFWEK », conclut Yasmine Joheir.

Marine Lefèvre est entrée en fonction le mardi 2 janvier.

Source : CCFWEK

Photo : Marine Lefèvre